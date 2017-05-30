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Также: Кино, Полиция, Право, Госдума, История, Религия, Культура, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Наталья Поклонская, Вячеслав Володин

новость Что мне делать с проклятою бабой?

Адвокат режиссера Учителя пожаловался Володину на Поклонскую
30.05.2017
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
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Адвокат режиссера Алексея Учителя, бывший сенатор Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность депутата Натальи Поклонской, инициирующей проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма "Матильда". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Добрынина, до этого он направил запрос в комиссию Госдумы по этике заказным письмом, на уведомлении о вручении проставлен штамп "сдано в отдел прохождения документов". Однако впоследствии, указал адвокат, ответственные члены думской комиссии заявили в СМИ, что не получали жалобу. Он предположил, что его жалобу просто потеряли, и решил обратиться лично к спикеру Госдумы.

Добрынин просит Володина "организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской, в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики".

25 мая Добрынин сообщил, что петербургская полиция начала проверку киностудии Учителя "Рок" на налоговые преступления. На киностудию явился полицейский с запросом на предоставление документов для "выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений". По информации юриста, очередной донос Поклонская подала председателю СКР Александру Бастрыкину, а следственное ведомство перенаправило его в МВД.

На следующий день режиссер призвал Госдуму вмешаться в ситуацию. "Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию, - заявил Учитель. - У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской".

Эта ревизия длилась более месяца и "не выявила ни одного нарушения", подчеркнул Учитель. Режиссер отметил, что на деятельности кинокомпании многочисленные проверки отражаются негативно, однако на сроках выхода на экраны фильма "Матильда" очередной запрос Поклонской не скажется.

Сама Поклонская подтвердила, что направляла большое число запросов в компетентные органы в связи с обращениями граждан по поводу фильма "Матильда", в том числе по поводу выделенных на его производство бюджетных средств. "Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", - сказала Поклонская.

Между Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской. "Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата, - сказал Володин. - Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию. В этой связи было бы правильно исходить из того, что есть позиция депутата, но может быть и позиция ведомства, которая не всегда совпадает с позицией депутата".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
30.05.2017
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Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
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