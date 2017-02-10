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Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Главное управление по противодействию экстремизму МВД требование проверить движение, угрожавшее поджигать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает "Дождь".
В депутатском запросе в Центр "Э" Поклонская просит "провести проверку на предмет существования такого движения... и на предмет наличия в таких призывах (если они были) признаков состава уголовного или административного правонарушения". При этом названия движения она не упомянула.
По словам Поклонской, она не знает этого движения и не считает его православным. "По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее - это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов", - заявила депутат.
В конце января некая организация "Христианское государство - Святая Русь" разослала в кинотеатры письма с угрозами. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", - говорится в письмах.
Сама Поклонская 30 января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".
При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".
"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.
Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.
В среду Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации "Христианское государство - Святая Русь". В своем первом заявлении Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".
Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.
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