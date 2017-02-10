О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Cinema/m.258718.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Cinema/m.258718.html
Также: Кино, Право, История, Религия, Госдума, Культура, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Наталья Поклонская

новость Поклонская потребовала проверить на экстремизм противников показа "Матильды"

10.02.2017
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Реклама

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Главное управление по противодействию экстремизму МВД требование проверить движение, угрожавшее поджигать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает "Дождь".

В депутатском запросе в Центр "Э" Поклонская просит "провести проверку на предмет существования такого движения... и на предмет наличия в таких призывах (если они были) признаков состава уголовного или административного правонарушения". При этом названия движения она не упомянула.

По словам Поклонской, она не знает этого движения и не считает его православным. "По фактам высказываний каких-либо угроз экстремистского характера я уже высказывалась ранее - это недопустимо, и в любом случае должна быть жесткая реакция со стороны правоохранительных органов", - заявила депутат.

В конце января некая организация "Христианское государство - Святая Русь" разослала в кинотеатры письма с угрозами. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", - говорится в письмах.

Сама Поклонская 30 января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

В среду Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации "Христианское государство - Святая Русь". В своем первом заявлении Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
10.02.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
Илья Мильштейн

Крымлевские жены

Илья Мильштейн, 09.11.2016

Законопроект, недовнесенный сенатором Ковитиди, развивал идею, так понравившуюся президенту Путину. Мол, хорошо бы сочинить какую-нибудь юридическую новеллу про нерушимую российскую нацию. Ольга Федоровна, сенатор молодой, неискушенный, необученный, загорелась этой идеей, захотела всех опередить - и выдала парадоксальную реакцию.

новость Новости по теме
08.02.2017 Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в Гепрокуратуру →
07.02.2017 Российские кинематографисты выступили в поддержку фильма "Матильда" →
02.02.2017 Режиссер Учитель пожалуется в прокуратуру на Поклонскую →
30.01.2017 Поклонская вновь попросила Генпрокуратуру проверить финансирование фильма "Матильда" →
02.11.2016 Поклонская попросила Чайку проверить фильм Учителя "Матильда" →
01.11.2016 Поклонская требует проверить фильм Учителя об отношениях Кшесинской и Николая II →
Фото и Видео
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Турция: Мы предупреждали Россию
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
новость Француз: Я не убивал Гиви
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Путина не прошибешь
383
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
новость Дело Дадина пересмотрят
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
в блоге Статистика по Оруэллу
383
статья На границе краха
Виталий Портников
новость За Исаакий не накажут
Растяжка "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. Фото: @merr1k
новость Суд поддержал запрет указа
Апелляционный суд в Сан-Франциско. Фото: wikimedia.org
новость Турция поддерживает Украину
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
новость Состояние Кара-Мурзы улучшилось
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Инцидент в Сирии: подробности
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
новость Ващиковский: Новой Ялты не будет
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
новость Основателей Mossack Fonseca задержали
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de