О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Cinema/m.262837.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Cinema/m.262837.html
Также: Кино, Госдума, Религия, Культура, Право, Общество, Россия, Политика, Парламент | Персоны: Наталья Поклонская

новость Бесчинства православных фанатов

Адвокат режиссера Учителя потребовал наказать футбольных фанатов за баннеры о "Матильде"
26.07.2017
Баннер против "Матильды". Фото из ФБ Натальи Поклонской
Баннер против "Матильды". Фото из ФБ Натальи Поклонской
Реклама

Адвокат режиссера Алексея Учителя попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко наказать болельщиков "Спартака" и "Локомотива", развернувших баннеры против фильма "Матильда". Об этом сообщает Интерфакс.

"Сегодня мною направлена жалоба на имя вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко, в которой я прошу поручить Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза возбудить производство о дисциплинарных правонарушениях, выявленных на матче Суперкубка России между московскими спортивными футбольными командами "Спартак" и "Локомотив", состоявшемся 14 июля", - сказал адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера.

"Необходимо дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам, - отметил Добрынин. - Фанаты двух соперничающих клубов продемонстрировали одновременно транспаранты абсолютно идентичного содержания (форма, размеры, шрифт и т.п.), никаким образом не относящегося к футбольной тематике". Фотографии баннеров сразу после матча опубликовала депутат Госдумы Наталья Поклонская. При этом она поблагодарила болельщиков.

"Учитывая вовлеченность депутата Поклонской Н.В. в воспрепятствование гражданину РФ Учителю А.Е. в осуществлении своих законных прав по созданию художественного фильма, прошу Вас, уважаемый Виталий Леонтьевич, взять проведение производства по перечисленным дисциплинарным правонарушениям на личный контроль, и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать меня о его результатах", - говорится в жалобе.

В середине июля на матче "Спартак" - "Локомотив" на секторах обеих команд появились схожие баннеры с надписями "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!", на одном из которых было помещено изображение Николая II, а на втором - изображение наградного ополченского креста. К этой растяжке был присоединен баннер с изображением "флага Российской империи" и надписью "Мы русские", отметил адвокат.

По его мнению, поведение болельщиков в соответствии с российскими и международными нормами проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. "В частности, публичная демонстрация таких баннеров содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды. Получается, неустановленные лица из числа футбольных болельщиков 14 июля во время матча публично выражали свои взгляды среди большого количества людей", - считает адвокат.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

Оставить комментарий Обсудить
26.07.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
новость Новости по теме
22.07.2017 Поклонская собрала сто тысяч подписей против фильма "Матильда" →
21.07.2017 Режиссер Учитель отказался вносить коррективы в фильм "Матильда" →
29.06.2017 В РПЦ назвали ошибкой сбор подписей за запрет "Матильды" →
21.06.2017 Поклонская заявила об отлучении от причастия посмотревших фильм "Матильда" →
30.05.2017 Адвокат режиссера Учителя пожаловался Володину на Поклонскую →
26.05.2017 Режиссер Учитель призвал Госдуму оградить его от нападок Поклонской →
25.05.2017 Киностудию Учителя "Рок" проверяют на налоговые преступления по доносу Поклонской →
25.04.2017 Медведев осудил агрессию в отношении деятелей искусства →
20.04.2017 Прокуратура нашла признаки преступления в угрозах прокатчикам фильма "Матильда" →
17.04.2017 Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма "Матильда" →
10.02.2017 Поклонская потребовала проверить на экстремизм противников показа "Матильды" →
08.02.2017 Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру →
07.02.2017 Российские кинематографисты выступили в поддержку фильма "Матильда" →
30.01.2017 Поклонская вновь попросила Генпрокуратуру проверить финансирование фильма "Матильда" →
02.11.2016 Поклонская попросила Чайку проверить фильм Учителя "Матильда" →
Фото и Видео
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30434
Play own
Диалоги об абортах
Реклама
Выбор читателей
новость Конгресс одобрил закон о санкциях
Конгресс США. Фото: house.gov
статья Секретные тюрьмы РБК
Илья Мильштейн
в блоге Партия отказа от войны
59
новость Богомерзкие фото в Татарии
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
статья Психиатра в студию!
РЕКЛАМА
новость Электрички признали опасными
Электричка. Фото: ppk-piter.ru
новость СФ: Нужны санкции против Польши
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
в блоге Адская жизнь повелителя
383
в блоге СКР Петра Великого
383
статья Бегом из России
Виталий Портников
статья Памяти Артема Тарасова
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Экстремистская эзотерика Урала
Сергей Литвинов. Фото с личной ВК-страницы
в блоге "Фауст" и порок
383
новость Шахтеры обиделись на Федорова
Валерий Федоров. Фото: wciom.ru
новость Бывшев снова в разработке
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
в блоге Придут и за вами, господа
21660
новость Трамп не исключает вето
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Иск к Бабченко отклонен
Аркадий Бабченко, журналист. Кадр Грани-ТВ
новость Пожизненное для колорада
Михаил Константинов (Медведь). Фото: mvd.ru
новость За дурдом компенсаций не будет
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru