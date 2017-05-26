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Режиссер Алексей Учитель считает возмутительными действия депутата Натальи Поклонской, написавшей на него очередной донос, и призывает Госдуму вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает Интерфакс.

"Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию, - заявил режиссер. - У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской".

По словам Учителя, эта ревизия длилась более месяца, "она не выявила ни одного нарушения". Режиссер отметил, что на деятельности кинокомпании многочисленные проверки отражаются негативно, однако на сроках выхода на экраны фильма "Матильда" очередной запрос Поклонской не скажется.

По словам Учителя, его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, "однако до сих пор не получили никакого ответа".

В четверг представляющий интересы режиссера адвокат, бывший член Совфеда Константин Добрынин сообщил, что петербургская полиция начала проверку киностудии Учителя "Рок" на налоговые преступления. На киностудию явился полицейский с запросом на предоставление документов. По информации юриста, очередной донос Поклонская подала председателю СКР Александру Бастрыкину, а следственное ведомство перенаправило его в МВД.

Полиция требует в пятидневный срок предоставить ряд документов, в том числе список субсидий, полученных с 2014 года, реестр договоров на реализацию кинематографических проектов и справку о расчетных счетах. Бумаги, говорится в запросе, требуются для "выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

"Мы уже сбились со счета, какая у нас сегодня уже была по счету проверка... Это уже начинает напоминать даже не дурной анекдот, а дурной сон" - отметил Добрынин.

"У нас уже была одна проверка, она закончилась буквально несколько дней назад, ничего не нашли, - отметил сам Учитель. - Не удается добиться запрета фильма - пытаются найти какие-то экономические нарушения". В то же время режиссер добавил, что "ничего страшного пока не произошло".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II.

В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".