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Кинорежиссер Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководства общественной организации "Христианское государство - Святая Русь". Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

В своем первом заявлении, направленном на имя геyпрокурора Юрия Чайки, Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.

"За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно, - пояснил Добрынин. - С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства".

В своем заявлении, касающемся Поклонской, Учитель отметил, что обратиться в Генпрокуратору его вынудили "обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания мною художественного фильма "Матильда", якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви".

Во втором заявлении режиссера говорится, что угрозы в адрес создателей картины "можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям".

Режиссер просит проверить общественную организацию и ее руководство "на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности".

30 января Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". По мнению депутата, сценарий фильма должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос Чайке Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.