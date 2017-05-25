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Также: Кино, Полиция, Право, Госдума, История, Религия, Культура, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Константин Добрынин, Наталья Поклонская, Александр Бастрыкин

новость Киностудию Учителя "Рок" проверяют на налоговые преступления по доносу Поклонской

25.05.2017
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
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Петербургская полиция проверяет киностудию режиссера Алексея Учителя "Рок" на налоговые преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, бывшего члена Совфеда Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера. Как предполагает Добрынин, проверка проводится по доносу депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской.

В четверг, рассказал адвокат, на киностудию явился полицейский с запросом на предоставление документов. По информации юриста, донос Поклонская подала председателю СКР Александру Бастрыкину, а следственное ведомство перенаправило его в МВД.

Полиция требует в пятидневный срок предоставить ряд документов, в том числе список субсидий, полученных с 2014 года, реестр договоров на реализацию кинематографических проектов и справку о расчетных счетах. Бумаги, говорится в запросе, требуются для "выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

"Коммерсанту" Добрынин заметил: "Мы уже сбились со счета, какая у нас сегодня уже была по счету проверка... Это уже начинает напоминать даже не дурной анекдот, а дурной сон".

Сам Учитель, в свою очередь, рассказал: "У нас уже была одна проверка, она закончилась буквально несколько дней назад, ничего не нашли... Не удается добиться запрета фильма - пытаются найти какие-то экономические нарушения". В то же время режиссер добавил, что "ничего страшного пока не произошло".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II.

В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

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25.05.2017
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Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
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