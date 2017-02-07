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Также: Кино, Право, История, Религия, Культура, Общество | Персоны: Наталья Поклонская

новость Что может сравниться с "Матильдой"

Российские кинематографисты выступили в поддержку фильма "Матильда"
07.02.2017
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
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Марина Разбежкина, Борис Хлебников, Виталий Манский, Павел Лунгин, а также около 40 других деятелей российского кино выступили с открытым письмом в поддержку фильма Алексея Учителя "Матильда". Текст письма опубликовала "Медуза".

По словам авторов письма, "уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой". Кинематографисты напоминают, что депутат Госдумы Наталья Поклонская во второй раз направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить сценарий и финансирование фильма, а в кинотеатры приходила рассылка "от имени некой организации "Православное государство - святая Русь" с угрозами тем прокатчикам, кто рискнет показать "Матильду".

Ситуация вокруг фильма, отмечается в письме, "вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы "Тангейзер", погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа". "Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые "православные активисты", но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и Министерство культуры", - отмечается в письме.

"Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена", - подчеркивают авторы документа.

30 января Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда". По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос Чайке Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

С доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест", посчитавшие фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей, они переданы в Общественный совет при Министерстве культуры.

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07.02.2017
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Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.

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