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Также: Кино, Госдума, Религия, Культура, Право, Общество, Россия, Политика, Парламент | Персоны: Наталья Поклонская, Юрий Чайка

новость Обложили его, обложили

Режиссер Учитель пожаловался в Генпрокуратуру на ложные доносы
04.08.2017
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
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383
Пара фраз 26.07.2017
в блоге Убрать грудь Матильды

Режиссер Алексей Учитель направил генпрокурору Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм "Матильда". Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

В заявлении отмечается, что депутат Госдумы Наталья Поклонской спровоцировала кампанию по сбору подписей тех, чьи религиозные чувства якобы были оскорблены еще не вышедшим в прокат фильмом. В Генпрокуратуру были направлены "анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее "срежиссированные" обращения" противников картины.

Режиссер и его адвокат просят проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, "привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение".

Поклонская заявляет, что с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило около 40 тысяч обращений противников фильма. Между тем, отмечается в заявлении режиссера, по данным статистики на портале приемной Госдумы, за 2016 год в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступило 1739 обращений, а в этом году всего 573. При этом на обращениях отсутствуют отметки об их регистрации.

"Я вынужден был с адвокатским запросом обратиться в Государственную думу с целью проверки, не свидетельствует ли изложенное об умышленном необоснованном завышении депутатом количества обращений, поступивших к ней, а также не поступают ли к ней сфабрикованные анонимные "заявления", - поясняет Учитель.

Во вторник движение "Сорок сороков" провело в центре Москвы "молитвенное стояние" противников фильма. В акции приняло участие около 500 человек. Поклонская предложила Учителю принять участие в мероприятии против его собственной картиныно сама на стояние не пришла.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

22 июля Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер "по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Под документом подписались 37 членов нижней палаты. "В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, - написала депутат. - Приложение с трудом уместили в 13 коробках". Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
04.08.2017
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Илья Мильштейн

Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
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