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Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда". Как передает ТАСС, об этом говорится в запросе депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки.

"В ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Петербурга было сказано об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК. Подобные выводы сделаны исходя из положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного рекламного ролика (трейлера) к кинофильму, размещенного в сети интернет. В связи с этим, уважаемый Юрий Яковлевич, прошу организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма "Матильда", а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма", - говорится в запросе.

По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос Чайке Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

С доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест", посчитавшие фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Ранее Алексей Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей, они переданы в Общественный совет при Министерстве культуры.