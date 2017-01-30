О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/History/m.258416.html | http://mirror715.graniru.info/Society/History/m.258416.html
Также: История, Госдума, Кино, Общество, Парламент, Культура, Россия, Политика | Персоны: Наталья Поклонская

новость Поклонская вновь попросила Генпрокуратуру проверить финансирование фильма "Матильда"

30.01.2017
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Реклама

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда". Как передает ТАСС, об этом говорится в запросе депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки.

"В ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Петербурга было сказано об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК. Подобные выводы сделаны исходя из положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного рекламного ролика (трейлера) к кинофильму, размещенного в сети интернет. В связи с этим, уважаемый Юрий Яковлевич, прошу организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма "Матильда", а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма", - говорится в запросе.

По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос Чайке Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

С доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест", посчитавшие фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Ранее Алексей Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей, они переданы в Общественный совет при Министерстве культуры.

Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017

новость Новости по теме
02.11.2016 Поклонская попросила Чайку проверить фильм Учителя "Матильда" →
01.11.2016 Поклонская требует проверить фильм Учителя об отношениях Кшесинской и Николая II →
Фото и Видео
27609
Play own
Репрессии вчера и сегодня
27608
Play own
"Возвращение имен"-2016
27320
Play own
Память Бабьего Яра
26995
Play own
Лев Гудков: социология Августа
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сами вы расисты
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп: Маккейн хочет войны
новость Стрельба в мечети Квебека
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
РЕКЛАМА
Loading...
новость Нью-Йорк: суд против Трампа
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
статья Пережить правителя
Виталий Портников
в блоге Канада обетованная
383
новость Трамп поговорил с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин
новость Канадский ответ Трампу
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера
в блоге Черносотенцы не молчат
59
новость Состояние Белых ухудшилось
Никита Белых после задержания. Фото СКР
новость СВР и Нобелевка
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: nobelpeaceprize.org
новость Санкции не отменят
Тереза Мэй и Донадьд Трамп. Кадр CNN
статья Битва за хиджаб
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
новость Задержания за Собянина и Путина
На митинге за сохранение троллейбусной сети. Москва, 29.01.2017. Фото: @Onchoys
в блоге Русская непритязательность
383
новость Умер первый глава ЛНР Болотов
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
новость Проблемы с "черными ящиками"
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"