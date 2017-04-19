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Также: Мильштейн, Религия, Право, Чечня, Ксенофобия, Кино, Свобода слова, Госдума, Колонки, Общество, Война, Культура, СМИ, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Наталья Поклонская, Рамзан Кадыров

статья Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

На что заточен бюст

Вот и теперь, когда в Симферополе внезапно замироточил бюст царя Николая, невольно берешь и устанавливаешь мистическую связь этого чуда с фильмом "Он вам не Димон". В самом деле, про Навального и латифундии Медведева уже мало кто помнит, и весь Рунет обсуждает бюст, воспетый Натальей Поклонской.

Илья Мильштейн
06.03.2017
статья Статья

Романов с балериной

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.

Илья Мильштейн
03.02.2017
статья Статья

Перья в поисках штыков

"Вы ждете чего?" - вопрошает Алексей Алексеевич, и в голосе его можно расслышать одновременно и командирские нотки, и отчаянные. На них, на жандармов и скалозубов, невыездных, подневольных и униженных, когда речь идет о Кадырове и его джигитах, ничуть не меньше прочих россиян, только и осталось уповать.

Илья Мильштейн
17.04.2017

Нечто подобное, если припомнить детство, случалось в цирке. Сперва зрителям было очень страшно, а потом страшно весело. Сперва барабанная дробь, тигры на арене, и смельчак-укротитель засовывал голову в пасть хищнику, а после под разудалый марш выходили клоуны, и все ржали. А если один из них еще и пытался засунуть свою голову в пасть другому, то зрители прямо загибались от хохота. От смеха оздоровляющего, контрастного, и чем страшней было, когда грохотала барабанная дробь, тем больше веселила пародия.

Очередное явление депутатши Поклонской, на сей раз с экспертами, неопровержимо доказавшими, что режиссер Учитель плюнул в душу православным и оклеветал царя с царицей, смешно и само по себе. Так и слышишь звуки марша, который урезал маэстро, и ждешь, что еще нам сообщит прокурорша про кошку драную, разлучницу Матильду, но эту хохму мы уже знаем. Новый, по-своему блистательный номер отрабатывает группа дрессированных экспертов, однако и они не произвели бы яркого впечатления, если бы не предыдущее жутковатое действо. На фоне которого развивается сюжет про оболганного святого и оскорбление религиозных чувств.

Предыдущее действо вызывало не смех, но страх. За журналистов "Новой газеты" и "Эха Москвы", вступившихся за коллег. Вообще за всех, кто поддержал газету в ее конфликте с чеченским начальством и примкнувшими к нему разгневанными богословами. Собственно, пересказывать данный сюжет в прошедшем времени нет ни малейших оснований, поскольку скандал в разгаре и речи про "возмездие без срока давности", прозвучавшие в Грозном, следует принимать всерьез. Насчет "врагов нашей родины" и "шайтанов" особы, приближенные к Кадырову, и он сам высказываются с тем неподдельным чувством, которому веришь безоглядно. Да и репутация у этих граждан РФ такова, что нельзя не верить. Слова у них расходятся с делом нечасто.

И тут на арену выходит Наталья Поклонская, клоунесса божьей милостью, и можно ненадолго перевести дух. Можно отвлечься и развлечься, по достоинству оценивая искусство пародии, тем более смешной, что она высмеивает трагедию. Многое просто повторяется, и когда доктора наук, мобилизованные прокуроршей, открывают нам, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской Православной Церковью Российского Императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан - верующих Русской Православной Церкви, мы естественным образом сравниваем страшное со смешным и дивимся, до чего они схожи. Региональное средневековье и общероссийское.

Впрочем, имеются и различия. Так, на совесть поработавшие эксперты приводят нам еще один, решающий довод в пользу того, что приписываемый Николаю роман с танцовщицей оскорбителен и для православных, и для канонизированного. Ну, немыслимо даже вообразить, чтобы царевич полюбил вызывающую отвращение, совершенно некрасивую (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным Матильду Кшесинскую (на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне схожей с мышью или крысой, несуразная фигура)... Доктора наук, эффективно осваивая бюджетные средства, находят, что эта кривозубая крыса, говоря по-русски, сосет в противопоставлении с объективно обладающей яркой классической европейской красотой Александрой Федоровной. Вообразить, что горячие, но и простодушные кавказцы прибегнут к такой системе аргументации, полемизируя с журналистами и доказывая, кого, допустим, предпочитают мужчины в Чечне, невозможно.

Да, но все-таки выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. Чему свидетельством и законы, принятые в той Думе, где заседают депутаты от ЧР, а с недавних пор - и крымские народные избранники. Тому свидетельством аресты, и иные кощунницы и кощунники уже могли бы вслед за поэтом вспомнить, как они входили вместо дикого зверя в клетку. Тому свидетельством и суды, в ходе которых веско звучали постановления Трулльского собора. Тому свидетельством и приговоры, и вести из лагерей.

А из последних новостей - вот эти, цирковые, из Грозного и из Москвы. Убийственно смешные. В человеческом аспекте и в историческом. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей. Как бы на свой лад выполнив обещание тов. Сталина, который собирался подыскать тов. Ленину другую вдову, если тов. Крупская будет себя плохо вести. Спрашивается - чем провинился тов. Романов перед тов. Поклонской?

А что забавней всего, так это судьба режиссера Учителя, который уже изнемог в борьбе с обличительницей и более не в силах откликаться на ее заявления. Он ведь вроде так радовался, несчастный мастер культуры, когда Крым приплыл в Россию, и подпись под известным письмом ставил, наверное, не колеблясь, и легко обменивал эту подпись на госфинансирование для "Матильды". Теперь приходится расплачиваться и за подпись, и за отснятое, и за приплывшее в лице неугомонной крымчанки, и эта сценка не только комична, но и поучительна. А зрители гогочут, но что с них возьмешь: в цирке так принято. Напуганные смеются особенно громко, превозмогая ужас.

Комментарии 54 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 19.04.2017
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26
Дерьмометр 16.10.2014
в блоге История с Учителем
383
Пара фраз 14.07.2015
в блоге Документ и дура
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