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новость Опубликованы фототаблицы с данными людей, расстрелянных зимой в Чечне

31.07.2017
Фрагмент полицейской фототаблицы из статьи "Новой"
Фрагмент полицейской фототаблицы из статьи "Новой"
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"Новая газета" опубликовала часть полицейских фототаблиц с данными людей, задержанных в Чечне в декабре 2016 - январе 2017 года.

Всего, говорится в статье, в списке фигурируют 67 человек. 47 из них в дальнейшем были официально арестованы по уголовным делам. Еще одного передали оперативникам ЦПЭ, и дальнейшая его судьба неизвестна. Пятерых в итоге освободили. Наконец, оставшиеся 14, по данным издания, были расстреляны в ночь на 26 января на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном.

"Новая" обращает внимание на то, что на фото в полицейских документах у части граждан видны следы побоев; некоторые прикованы наручниками к батарее или шведской стенке.

Опубликованы также еще несколько фототаблиц. В частности, на одной из них приведены данные Мадины Шахбиевой, Исмаила Бергаева и Сахаба Юсупова, которые были задержаны по подозрению в причастности к нападению на полицейских, совершенному, как утверждают кадыровцы, 17 декабря 2016 года. О гибели Шахбиевой стало известно ранее. Сообщалось, что родственники забрали ее из 9-й горбольницы Грозного, где она находилась с ранением, и убили, а затем, не проводя поминального обряда, похоронили в родном ауле Шалажи Урус-Мартановского района.

Как поясняется в публикации, это было "убийство чести". Покойная была племянницей Шахмана Шахбиева, близкого к депутату Госдумы от "Единой России" Адаму Делимханову. Шахбиев - офицер "чеченского полка" МВД. Это подразделение МВД по Чечне, постоянно находящееся в Москве якобы для охраны руководителей региона, останавливающихся в "Президент-отеле". В действительности же кадыровцы под этим прикрытием занимаются силовым сопровождением рейдерских схем.

Подозрения в нападении на силовиков, отмечает "Новая", серьезно скомпрометировали весь род Шахбиевых, и "убийство чести" стало средством реабилитации.

В полицейской фототаблице, однако, утверждается, что Шахбиева умерла в 9-й больнице 22 декабря.

Между тем Бергаев и Юсупов, которых доставили с ранениями в эту же больницу, в ночь на 26 января, по данным "Новой", также были расстреляны.

Издание обращает внимание, что оба уже официально находились под следствием и после выписки из больницы должны были быть отправлены в СИЗО, а какие бы то ни было действия с Бергаевым и Юсуповым без ведома следователя СКР совершаться не могли. В чеченском главке следственного ведомства внятного ответа на запрос издания не дали.

14 июля, через пять дней после публикации "Новой" с первым сообщением о казнях 26 января, отцы и матери 13 предположительно казненных в Грозном направили чеченскому омбудсмену Нурди Нухажиеву обращение с просьбой "оказать возможное содействие в установлении местонахождения... сыновей и защите их конституционных прав".

После этого обращения, передает издание, всех его подписантов и вынудили подать заявления об отъезде пропавших в Сирию и отсутствии каких-либо претензий к кадыровцам.

Ранее Би-Би-Си сообщало, что внутренние и заграничные паспорта похищенных силовики у родственников изъяли. "Новая" не исключает, что в дальнейшем эти документы могут оказаться в Сирии, "где чеченское руководство занимается активной внешнеполитической деятельностью". Во всяком случае, отмечает издание, есть сведения, что в ближневосточную страну уже вывезли мобильники некоторых из числа расстрелянных. "Звонки с этих номеров могут быть использованы как доказательство, что люди из списка до сих пор живы и находятся за пределами Российской Федерации", - говорится в статье.

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31.07.2017
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