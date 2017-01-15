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новость Кадыров: В Грозном задержан исламист, скрывшийся из-под Курчалоя

15.01.2017
Машины бывшего СОБРа "Терек" в Курчалоевском районе, 11.01.2017. Фото: kavkazr.com
Машины бывшего СОБРа "Терек" в Курчалоевском районе, 11.01.2017. Фото: kavkazr.com
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В Грозном в субботу был задержан Имран Дацаев, являющийся, как утверждается, боевиком "Исламского государства" и скрывшийся от силовиков во время боя у аула Гелдаган Курчалоевского района вечером 11 января. Об этом сообщил в своем Инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, полицейские блокировали Дацаева во дворе торгового центра "Орбита" в районе площади Минутка и предложили сдаться. Тот бросил в силовиков гранату. Однако подозреваемого удалось взять живым.

Теперь, утверждает глава Чечни, Дацаев "дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия". Показания задержанного "подтверждают известную оперативникам информацию".

Осенью 2016 года, говорится в публикации, Дацаев убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. В своих показаниях, заявляет Кадыров, подозреваемый пояснил, что получил приказ ИГ "убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие". Теперь, по словам главы Чечни, Дацаев просит прощения за убийство и уверяет, что позже раскаивался в этом поступке.

Деятельность отряда исламистов, к которому якобы принадлежал задержанный, координировал, как заявляет Кадыров, находящийся в Сирии уроженец Шали. "Его имя и фамилии известны, - заметил глава Чечни. - Все контакты отслеживались".

Между тем в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, продолжил Кадыров, оперативники МВД по Чечне 14 января задержали еще исламистов из одного отряда с Дацаевым, которые якобы пытались выехать за пределы Северного Кавказа. Граждан везут в Грозный. Их имена не уточняются.

"На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более 50 участников", - заключил глава Чечни. По словам Кадырова, разработка отряда велась с конца лета 2016 года в условиях строгой секретности. Контролировались лица, вербовавшие исламистов, приобретавшие оружие и разрабатывавшие планы терактов. "В тот момент, когда поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населенных пунктах", - говорится в публикации.

10 января Кадыров провел в Курчалое совещание с чиновниками, силовиками и клириками. На нем он представил нового главу района - Али Абдулаева.

Утром следующего дня глава Чечни объявил, что в ауле Цоци-Юрт Курчалоевского района задержаны молодые люди, готовившие "серию резонансных тяжких преступлений". Позже стало известно, что в их числе сын убитого в 2006 году полевого командира Исы Мускиева, а задержания прошли не только в Цоци-Юрте, но также в соседних аулах - Гелдаган, райцентр Курчалой, Майртуп и Бачи-Юрт.

В этих аулах неизвестные силовики устроили подворовые обходы. Они вламывались в дома граждан и обыскивали подвалы, гаражи и огороды. В частности, из числа жителей Гелдагана были задержаны 35 молодых людей, из числа жителей Цоци-Юрта - 21. Всех доставили в Курчалоевский райотдел полиции.

Сообщалось также, что Цоци-Юрт полностью блокирован спецназом и за пределы аула никого не выпускают. "Силовики проводят зачистки. Школы, магазины, детсады не работают", - рассказывал "Кавказскому узлу" один из местных жителей.

Сообщалось также, что местные жители напуганы количеством прибывших военных, полицейских и иных силовиков. Их техника выстроилась вдоль трассы от Курчалоя до Цоци-Юрта. По информации независимых СМИ, к участию в операции привлекли все структуры, вошедшие в Росгвардию, в том числе ОМОН, СОБР и вневедомственную охрану. В частности, была распространена фотография машин бывшего СОБРа "Терек", который подчинялся начальнику охраны Кадырова Абузейду Висмурадову.

Около 16 часов 11 января в местности между Гелдаганом и Курчалоем начался бой. Четверо подозреваемых были убиты при попытке скрыться, пятого, как утверждалось взяли живым, а шестой ушел. Как следует из сообщения Кадырова, этим шестым был как раз Дацаев. Между тем о других членах отряда, вопреки воскресному сообщению о задержании в Нальчике, глава Чечни тогда не писал.

В результате боя погибли также двое солдат Росгвардии. Один был убит непосредственно в перестрелке, второй получил ранения и умер в больнице.

12 января РИА "Новости" сообщило имена убитых. Это трое жителей Шалинского района - 24-летний Умар Оздиев, 28-летний Райбек Идрисов и 32-летний Алихан Купчиев, - а также 36-летний житель Курчалоевского района Узум-Хаджи Мадаев. Отмечалось, что Мадаев ранее был осужден к 12 с половиной годам колонии и находился под административным надзором.

После боя вечером в среду Кадыров утверждал, что место нахождения скрывшегося исламиста блокировано и с рассветом его поиски будут продолжены. Однако в пятницу "Кавказский узел" написал, что территория поиска расширена - если ранее она охватывала лишь Курчалоевский район, то теперь - также Шалинский район и город Аргун.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.01.2017

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