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новость Дело мести

В Чечне вынесли приговор по делу о "покушении на Кадырова"
29.07.2017
Иса Ямадаев. Кадр РЕН ТВ
Иса Ямадаев. Кадр РЕН ТВ
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Гудермесский городской суд вынес приговор обвиняемым в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Азиз Альвиев, экс-охранник Исы Ямадаева, бывший силовик из батальона "Восток" Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов получили по 6,5 лет лишения свободы строгого режима .

Суд проходил в особом порядке, сообщил источник "Росбалта". Подсудимые признали вину и заключили сделку со следствием.При этом Альвиев, Закараев, Магомадов не смогли ответить практически не на один уточняющий вопрос. Они не помнили, где прятали оружие, называли разные даты встреч, не могли обрисовать план покушения, порой полностью противоречили друг другу.

Материалы в отношении Исы Ямадаева, брата убитых в 2008-2009 годах чеченских силовиков Руслана и Сулима Ямадаевых, которого следователи определили "заказчиком" по делу, выделены в отдельное производство и переданы военному следствию.

О возбуждении в Чечне дела о покушении на Кадырова стало известно в конце января нынешнего года. Как утверждалось, убийство готовилось весной 2016-го в Ножай-Юртовском районе Чечни. В мае в Ножай-Юртовском, а также Курчалоевском, Гудермесском и других районах прошли массовые задержания.

Как сообщалось, в ходе проверки резиденции Кадырова в ауле Беной обнаружили мощную бомбу. Также утверждалось, что одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких населенных пунктах, включая Грозный.

Как писала "Новая газета", 23 января 2017-го в Гудермесе задержали троих чеченцев, которые назвали организатором покушения Ямадаева. При этом в их показаниях обнаруживались различные нестыковки. В частности, Альвиев заявляет, что обсуждал заговор с Ямадаевым в мае прошлого года в Подмосковье. Между тем на деле в это время Ямадаев находился за границей.

"Росбалт" также сообщал, что в действительности все трое были задержаны не в январе, как указано в материалах дела, а намного раньше. Закараева и Магомадова, по словам их родственников, кадыровцы похитили еще в мае 2016 года. Альвиев несколько позже отправился в Москву и тоже исчез.

В апреле чеченское управление СКР заочно предъявило Ямадаеву обвинение по статьям 30 - 105 УК (покушение на убийство) и объявил его в международный розыск. Спустя несколько дней Старопромысловский райсуд Грозного заочно арестовал Ямадаева.

Конфликт семьи Ямадаевых с Кадыровым начался в конце 2000-х годов. 24 сентября 2008-го в Москве был застрелен старший из братьев - бывший заместитель военного коменданта оккупированной Чечни и экс-депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Ямадаев. В конце марта 2009 года в Дубае убили второго брата - экс-командира батальона Внутренних войск "Восток" Сулима Ямадаева. 28 июля 2009 года было совершено покушение и на Ямадаева-младшего, однако наемного убийцу удалось обезвредили и задержали.

В августе 2010-го Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым.

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29.07.2017
в блоге Блоги
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