Реклама

Семеро молодых людей из Шелковского района Чечни, задержанных 31 января по подозрению в намерении уехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству", освобождены. Такую информацию сообщает "Кавказский узел". Хотя граждан освободили еще 2 февраля, изданию стало известно об этом только во вторник.

Все трое суток молодые люди провели в райотделе полиции. Родственников к ним не допускали.

Как сообщается, задержанных освободили до окончания доследственной проверки. Она ведется на предмет наличия в их действиях состава части 1 статьи 30 - части 2 статьи 208 УК (подготовка к участию в незаконном вооруженном формировании). Если дело все же будет открыто, молодым людям с учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) будет грозить до семи с половиной лет колонии.

"Парни предупреждены, что их в любой момент могут снова вызвать в полицию, а значит, покидать место жительства они не могут", - рассказал изданию некий житель станицы Шелковской.

В то же время он заметил, что каких-либо внятных обвинений в адрес молодых людей у силовиков нет, а при обысках в домах подозреваемых ничего запрещенного изъято не было.

Между тем 3-го числа источник "Кавказского узла" в МВД по Чечне рассказывал, что наряду с намерением уехать в Сирию задержанные подозреваются в том, что планировали убийства полицейских.

Как ранее заявляли силовики, все семеро молодых людей живут на одной улице и хорошо знакомы друг с другом. У Шамиля Умалатова, которого называют лидером группы, высшее юридическое образование. Еще двое работают программистами в медучреждениях района. Остальные еще учатся.

Умалатов в 2016 году уже попадал в поле зрения кадыровцев. По их словам, юрист намеревался выехать в Сирию, однако после "профилактической работы" отказался от этих планов. "Теперь же выясняется, что он находился в контакте с находящимися в Сирии террористами, и агитировал своих знакомых вступить в ИГИЛ", - заявляли силовики после задержания молодых людей.

В обоснование своих подозрений оперативники указывали, в частности, на то, что задержанные не ходили в мечеть. Известно, что салафиты не посещают мечети традиционных исламских школ. Кроме того, силовики утверждали, что "окружающие отмечали также поведение, которое изменилось не в лучшую сторону".

Между тем близкие задержанных настаивали, что планов уехать в Сирию у подозреваемых не было. "Молодежь просто обсуждала различные вопросы, касающиеся темы религии и ситуации в Сирии, а их теперь зачислили чуть ли не в террористы", - отмечал один из родственников.

В последние полтора месяца в Чечне после долгого перерыва возобновились масштабные операции силовиков против предполагаемых участников вооруженного подполья. По информации "Кавказского узла", с 17 декабря 2016 по 30 января 2017 года в регионе произошло как минимум восемь инцидентов с применением оружия, в которых погибли 26 человек, а еще семеро получили ранения.