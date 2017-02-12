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Кадыровцы отказали семье предполагаемого боевика "Исламского государства" Зелимхана Бахарчиева в разрешении похоронить его умершего отца Асланбека Бахарчиева в Чечне. Об этом в пятницу сообщили "Кавказ.Реалии".

Бахарчиев-старший, страдавший раком, умер 8 февраля у родственников в Калмыкии. Он бежал из своего села Пригородное Грозненского района после "народного схода", на котором семье предполагаемого боевика объявили кровную месть. 9 февраля, получив отказ кадыровцев, семья похоронила покойного в ауле Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии.

Чеченские власти заявляют, что Зелимхан Бахарчиев (аль-Бари) воюет в Сирии на стороне ИГ и что именно он был организатором атак на полицию в Грозном 17-18 декабря прошлого года.

"Народный сход" в Пригородном прошел 21 декабря. Участие в нем приняли Магомед Хийтанаев - помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и кадий (шариатский судья) Грозного, - другие клирики, а также силовики из МВД Чечни и родственники погибших полицейских.

Хийтанаев призвал жителей Пригородного проклясть род Бахарчиевых. Родственники убитых полицейских объявили семье кровную месть. Местные жители, участвовавшие в сходе, потребовали выселить Бахарчиевых из Чечни.

После этого все мужчины из рода предполагаемого боевика бежали из Пригородного. Тяжелобольной Бахарчиев-старший, передают "Кавказ.Реалии", покинул село в тот же день, 21 декабря.

"Сход" в Пригородном стал первым мероприятием, на котором было высказано требование изгнать семью обвиняемого в терроризме из региона. За последующие полтора месяца в других местностях Чечни прошло еще несколько подобных "сходов". На днях стало известно, что еще в конце ноября полиция выселила из региона мужчин из рода Алама Ходжаева, виновника пьяного ДТП, в котором погибли несколько человек.

Угрозы выселением практиковались в Чечне и ранее.

В начале января в станице Нестеровской Сунженского района Ингушетии прошел "народный сход" с требованием выселить семью местного жителя Ризвана Котиева, который подозревался в том, что в ссоре зарезал чиновника районной администрации. В отличие от чеченских "сходов", ингушский прошел не на площади, а в помещении местной администрации; участие в нем приняли едва ли больше 100 человек из 23-тысячного населения станицы.