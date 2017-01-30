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Также: Чечня, Происшествия, Война | Персоны: Рамзан Кадыров

новость В Чечне возбудили уголовное дело о покушении на Кадырова

30.01.2017
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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В Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на главу республики Рамзана Кадырова. Как сообщает "Новая газета", расследование ведет 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни. Дело заведено по статье 277 УК ("посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля").

По информации издания, речь идет о расследовании неудачной попытки покушения на жизнь Кадырова, которое готовилось весной 2016 года на территории Ножай-Юртовского района Чечни. О попытке покушения впервые стало известно в мае, когда в республике прошли массовые задержания в Ножай-Юртовском, Курчалоевском, Гудермесском и других районах.

Все задержанные были выходцами из тейпа Беной, некоторые принадлежали к известным чеченским фамилиям, другие были родственниками высокопоставленных чеченских чиновников, включая самого главу республики Кадырова. Так, по данным издания, был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова - Валид Яхиханов. Он, воспользовавшись близкими отношениями со своим братом Исламом Кадыровым, получил секретный номер телефона главы Чечни. Этот номер Валид Яхиханов передал Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых.

Ямадаевы считают Кадырова виновным в убийстве депутата Госдумы Руслана Ямадаева и командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Именно Бадруди считается кровником Кадырова. По информации "Новой газеты", Кадырову "впал в шок", когда Бадруди Ямадаев позвонил на его личный секретный номер.

Источник утечки удалось установить в результате оперативного внутреннего расследования. Вахида Яхиханова. В результате тщательной проверки резиденции Кадырова в селе Беной, там было обнаружено заложенное взрывное устройство большой мощности. Также стало известно, что помимо Беноя одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких крупных населенных пунктах, включая Грозный. У заговорщиков в ходе обысков было изъято в большом количестве новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатка.

23 января в Гудермесе задержали трех чеченцев, которые назвали организатором покушения Ису Ямадаева. По данным издания, он покинул Россию весной 2016 года и может находиться в Дубае. Как пишет "Новая", в 2009 году на него также готовилось покушение, "он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть". Руслан Ямадаев был убит в Москве в 2008 году, а Сулим Ямадаев - в 2009 году в Дубае.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017

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