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новость Географ Рашидов госпитализирован после полуторамесячного плена у кадыровцев

26.02.2017
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
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Чеченский географ Мовсар Рашидов, сын которого Магомед Рашидов воюет в Сирии на стороне "Исламского государства", госпитализирован в тяжелом состоянии после почти полуторамесячного плена у кадыровцев. Об этом в пятницу сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на одного из родственников ученого.

Рашидова освободили 20 февраля. "Отпустили так же внезапно, как и забрали, - заметил собеседник издания. - Состояние настолько тяжелое, что понадобилась срочная госпитализация".

С какими именно болезнями или травмами ученый попал в больницу, "Кавказский узел" не уточняет.

11 января 52-летний географ был задержан сотрудниками неизвестной силовой структуры; в СМИ информация об этом попала лишь 2 февраля. Две с половиной недели сведений о судьбе Рашидова не поступало. Наконец, 30 января ученого показали в новостях ГТРК "Грозный" рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на месте произошедшего накануне вечером боя между предполагаемыми джихадистами и полицейскими. В бою погибли трое участников подполья и двое силовиков.

Тогда же, 30 января, Кадыров заявил в своем Инстаграме, что действиями исламистов руководил из Сирии Рашидов-младший. Также глава Чечни написал: "Отец Рашидова публично проклял сына и заявил, что лучшей наградой для него стала бы весть о гибели сына".

"Я еще раз повторяю, что родители, родные и близкие обязаны нести ответственность за преступные действия бандитов или выдавать их полиции", - подчеркнул Кадыров.

В последующие три недели, до самого освобождения Рашидова, новых сведений о его судьбе не появлялось. Близкие опасались, что кадыровцы давят на похищенного, добиваясь, чтобы тот вернул своего сына из Сирии в Чечню.

Рашидов-старший ранее заведовал лабораторией на географическом факультете Чеченского университета, а затем устроился в Республиканский эколого-биологический центр Чечни - учреждение дополнительного образования для школьников. Там он, по разным данным, работает или старшим методистом, или замдиректора. В 2013 году географ выдвигался в парламент Чечни от партии "Зеленые".

Рашидов-младший, по словам родственников, действительно в 2014 году выехал из Тбилиси в Сирию. Как утверждалось, отец приезжал на базу подготовки новобранцев и уговаривал сына вернуться домой, однако тот ответил отказом. С тех пор Магомед Рашидов на связь с отцом не выходил.

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26.02.2017

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