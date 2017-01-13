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Предполагаемая участница нападений на полицейских в Грозном Мадина Шахбиева была вывезена из больницы и убита. Об этом сообщает Правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на "достоверный источник".

"Наш источник утверждает, что в 20-х числах декабря девушку живой забрали из больницы и впоследствии при неизвестных нам обстоятельствах убили. Затем тихо, не устраивая поминальных обрядов, похоронили ее на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района ЧР", - говорится в сообщении.

По словам источника, два родных и два двоюродных брата Шахбиевой - сотрудники чеченских силовых структур. "По имеющейся информации, родственники по отцовской линии, посчитав, что Мадина заслуживает смерти, отказались от нее", - сообщает "Мемориал".

В "Мемориале" отмечают, что в Чечне у родственников участников незаконных вооруженных формирований "возникают серьезные проблемы". 2Информации о том, возникли ли какие-то сложности у семьи Шахбиевых, у нас нет". - говорится в сообщении.

ПЦ "Мемориал" направил запрос в прокуратуру и МВД Чечни, республиканские управления ФСБ и СКР с просьбой проверить сообщения об убийстве предполагаемых участников нападений. Правозащитники также просят сообщить родственникам задержанных об их местонахождении и состоянии здоровья, обеспечить их право на защиту. О нападениях на полицейских стало известно поздно вечером 17 декабря. Как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Машину нападавших, рассказал Кадыров, пытались задержать, однако моджахеды сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Тогда силовики открыли ответный огонь, заявил глава Чечни.

В результате несколько нападавших были убиты и несколько ранены. Погибшие были опознаны как жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. В больницу, как сообщалось, попали Асхаб Юсупов и 18-летняя Шахбиев. Ей ампутировали ногу.

Позже "Кавказский узел" сообщил, что троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные.

После этого Кадыров опубликовал в инстаграме пост с отрицанием информации "Кавказского узла" об убийстве пациентов больницы. "Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи!" - написал глава Чечни.