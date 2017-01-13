О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.257995.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.257995.html
Также: Чечня, Регионы, Полиция, Право, Криминал, Религия, Война, Россия, Общество, Происшествия, Политика

новость Источник "Мемориала" подтвердил убийство предполагаемой участницы нападений в Грозном

13.01.2017
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
Реклама

Предполагаемая участница нападений на полицейских в Грозном Мадина Шахбиева была вывезена из больницы и убита. Об этом сообщает Правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на "достоверный источник".

"Наш источник утверждает, что в 20-х числах декабря девушку живой забрали из больницы и впоследствии при неизвестных нам обстоятельствах убили. Затем тихо, не устраивая поминальных обрядов, похоронили ее на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района ЧР", - говорится в сообщении.

По словам источника, два родных и два двоюродных брата Шахбиевой - сотрудники чеченских силовых структур. "По имеющейся информации, родственники по отцовской линии, посчитав, что Мадина заслуживает смерти, отказались от нее", - сообщает "Мемориал".

В "Мемориале" отмечают, что в Чечне у родственников участников незаконных вооруженных формирований "возникают серьезные проблемы". 2Информации о том, возникли ли какие-то сложности у семьи Шахбиевых, у нас нет". - говорится в сообщении.

ПЦ "Мемориал" направил запрос в прокуратуру и МВД Чечни, республиканские управления ФСБ и СКР с просьбой проверить сообщения об убийстве предполагаемых участников нападений. Правозащитники также просят сообщить родственникам задержанных об их местонахождении и состоянии здоровья, обеспечить их право на защиту. О нападениях на полицейских стало известно поздно вечером 17 декабря. Как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Машину нападавших, рассказал Кадыров, пытались задержать, однако моджахеды сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Тогда силовики открыли ответный огонь, заявил глава Чечни.

В результате несколько нападавших были убиты и несколько ранены. Погибшие были опознаны как жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. В больницу, как сообщалось, попали Асхаб Юсупов и 18-летняя Шахбиев. Ей ампутировали ногу.

Позже "Кавказский узел" сообщил, что троих госпитализированных с ранениями предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные.

После этого Кадыров опубликовал в инстаграме пост с отрицанием информации "Кавказского узла" об убийстве пациентов больницы. "Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи!" - написал глава Чечни.

Оставить комментарий Обсудить
13.01.2017

новость Новости по теме
11.01.2017 Кадыров заявил о предотвращении резонансных преступлений в Чечне →
08.01.2017 В Грозном родственников боевиков заставили выйти на митинг против ИГ →
07.01.2017 Спикер парламента Чечни призвал расправиться с главредом "Кавказского узла" →
05.01.2017 Родственники граждан, убитых в Грозном, уволены с работы →
30.12.2016 "Кавказский узел": Раненые участники нападений на полицейских в Грозном убиты в больнице →
26.12.2016 Родственники убитых в Грозном задержаны повторно →
26.12.2016 Мужчины из рода Бахарчиева бежали из чеченского села Пригородное →
25.12.2016 Силовики освободили всех родственников грозненских "моджахедов" →
23.12.2016 В Чечне в полиции удерживают около ста родственников грозненских "моджахедов" →
22.12.2016 СМИ: Одного из грозненских "моджахедов" застрелили дома и вывезли на место "боя" →
18.12.2016 Кадыров: Убиты семь боевиков, ранены трое, один не пострадал →
18.12.2016 Грозный: все участники нападений на полицейских нейтрализованы →
18.12.2016 В Грозном в перестрелке с полицейскими убиты четыре человека →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сухопутная операция в Сирии
Присяга в батальоне "Север". Фото: grozny-inform.ru
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Кудрин: Мы отстаем даже от СССР
Алексей Кудрин. Фото: akudrin.ru
статья Туча над "Дождем"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
новость Мэттис: Россия несет угрозу
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
статья Трамп и "сплетни"
Владимир Абаринов
новость Шувалов: санкции скоро отменят
Игорь Шувалов. Фото с сайта g8russia.ru
в блоге Война настоящих выгод
383
новость Госдума изучит доклад WADA
Михаил Дегтярев. Фото: ldpr.ru
статья Украинские диагнозы
в блоге Сумерки русского ПЕНа
196
новость На Украине запретили "Дождь"
Логотип телеканала "Дождь"
новость Автор доклада о Трампе в бегах
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Махачкала: обыски в детсадах
МВД по Дагестану. Фото: odnoselchane.ru
новость Музейщики вступились за Исаакий
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость На зека из ИК-7 завели дело
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби
7
статья Пархоменко и агитпроп
Илья Мильштейн
статья Голый народ
Виталий Портников
статья Йога и иго
Николай Митрохин. Фото из личного архива