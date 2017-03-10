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Также: Чечня, Происшествия, Война | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни в Беное

10.03.2017
Даниил Мартынов. Фото: kavkazr.com
Даниил Мартынов. Фото: kavkazr.com
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Замглавы Росгвардии по Чечне и помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на главу Чечни весной 2016 года. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Мартынова, "покушение было неудачным", а все службы сработали максимально слаженно. "Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз", - подчеркнул Мартынов.

На вопрос о том, кто является организатором покушения, помощник Кадырова ответил, что это "может быть кто-то из тех, кто 10-20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе". "Там за копейки засоряют мозг людям слабым, нервным, неспокойным психически. К большому сожалению, не все понимают, Сильный Кавказ - это и есть сильная Россия. Чечня сделала свой выбор - и это бельмо в глазу для тех, кто пытается ослабить нашу страну", - добавил собеседник издания.

По его словам, в республике "все понимают, особенно службы безопасности и общесиловые подразделения, что Рамзан Ахматович для них - это все".

О неудавшемся покушении на Кадырова в начале октября 2016 года написала "Новая газета". По данным издания, в резиденции главы Чечни в селе Беной Ножай-Юртовского района, где должен был остановиться Кадыров, была обнаружена взрывчатка, а у участников несостоявшегося теракта позднее изъяли целый арсенал. Информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова - Валид.

На следующий день после публикации пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сообщение о покушении. По словам Каримова, публикация в "Новой газете" "не соответствует действительности от начала и до самого конца". "Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской республики в селе Беной, тем более, в доме, где он якобы останавливается, не было", - подчеркнул Каримов.

По его словам "абсолютной ложью является сообщение о том, что в этом доме была заложена, а впоследствии изъята взрывчатка". Все сказанное на эту тему, является выдумкой, а "время заговорщиков, Умаровых и Хаттабов, прошло", подчеркнул Каримов.

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10.03.2017

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