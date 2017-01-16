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Обезвреженная в Чечне группа боевиков собиралась захватить танковую часть и напасть на поселок Ханкала. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, об этом рассказал задержанный в субботу Имран Дацаев, являющийся, как утверждается, боевиком "Исламского государства".

"Задержанный говорил, что их задачей было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД. У них была поставлена задача в последующем захватить танковую часть, оттуда открыть огонь на Ханкалу и потом напасть на Ханкалу. И они верили в свои иллюзии", - заявил Кадыров.

По словам главы республики, идеологи боевиков выбирали для вербовки молодых людей, чьи отцы и братья каким-то образом были причастны к террористическим группировкам.

"На мой взгляд, они очень хорошо поработали. Несмотря на работу, которую мы ведем, им удалось переубедить столько молодежи, и они готовы были пойти на верную смерть непонятно за какую идею", - отметил Кадыров, добавив, что большинство задержанных молодых людей из обеспеченных семей.

Глава Чечни добавил, что борьба против экстремистов и террористов ведется с учетом прежних ошибок.

О нейтрализации группы боевиков Кадыров сообщил в воскресенье. "На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более 50 участников", - написал глава Чечни в своем Инстаграме.

Около 16 часов 11 января в местности между Гелдаганом и Курчалоем начался бой. Четверо подозреваемых были убиты при попытке скрыться, пятого, как утверждалось взяли живым, а шестой ушел. Как следует из сообщения Кадырова, этим шестым был как раз Дацаев.

В результате боя погибли также двое солдат Росгвардии. Один был убит непосредственно в перестрелке, второй получил ранения и умер в больнице.

12 января РИА "Новости" сообщило имена убитых. Это трое жителей Шалинского района - 24-летний Умар Оздиев, 28-летний Райбек Идрисов и 32-летний Алихан Купчиев, - а также 36-летний житель Курчалоевского района Узум-Хаджи Мадаев. Отмечалось, что Мадаев ранее был осужден к 12 с половиной годам колонии и находился под административным надзором.