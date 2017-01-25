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Также: Чечня, Регионы, Полиция, Право, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Очередь, сукины дети!

Кадыров потребовал стрелять в предполагаемых боевиков без предупреждения
25.01.2017
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от полицейских стрелять в граждан, подозреваемых в причастности к вооруженному подполью, без предупреждения. Как передает "Кавказский узел", такое заявление он сделал во вторник на заседании коллегии МВД по Чечне. Сюжет с выступлением Кадырова был продемонстрирован в ночном выпуске новостей ГТРК "Грозный".

"Необходимо избегать потерь среди личного состава правоохранительных органов, - сказал глава Чечни. - Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?"

"Впредь мы не будем церемониться ни с ними (предполагаемыми боевиками. - Ред.), ни с теми, кого они ввели в заблуждение", - добавил Кадыров.

Часть 1 статьи 19 закона "О полиции" обязывает силовиков предупреждать граждан о том, что против них будет применено оружие. В то же время часть 2 этой статьи освобождает полицейских от такой обязанности, "если промедление в их (огнестрельного оружия, физической силы и спецсредств. - Ред.) применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия".

Между тем "Кавказ.Реалии" сообщают со ссылкой на неназванный источник, что в 9-ю горбольницу Грозного доставлены четверо полицейских с огнестрельными ранениями. Обстоятельства, при которых силовики были ранены, неизвестны, а информация об инциденте властями Чечни тщательнейше скрывается, рассказал собеседник издания.

В последние несколько недель в Чечне после долгого перерыва возобновились масштабные операции силовиков против предполагаемых участников вооруженного подполья. 17-18 декабря в Грозном были убиты семь человек, подозреваемых в нападениях на полицейских; еще четверых задержали. При этом независимые СМИ передавали, что один из предполагаемых моджахедов, убитых 18 декабря, в действительности был застрелен у себя дома в ауле, а затем его тело кадыровцы перевезли на место, где, как утверждалось, прошел бой.

Из четырех задержанных трое были госпитализированы с ранениями. В конце прошлого месяца появилось сообщение, что 25 декабря всех троих забрали из больницы и убили. 13 января "Мемориал" определенно подтвердил эту информацию в отношении одной из подозреваемых - 18-летней студентки Саратовской медакадемии Мадины Шахбиевой.

11 января в Курчалое и окрестных аулах десятки молодых людей были задержаны по делу исламистского подполья. В тот же день между Курчалоем и примыкающим к нему аулом Гелдаган произошел бой, в котором погибли четверо предполагаемых моджахедов. Пятого, как утверждалось, захватили живым, а шестой - Имран Дацаев - ушел, но был задержан кадыровцами 14-го числа в Грозном.

15 января в Курчалое по этому же делу задержали одного из телохранителей Кадырова - Алихана Музаева. Через некоторое время в тот же день полицейские выдали родственникам труп задержанного. Как утверждалось, Музаев, находясь в Курчалоевском райотделе полиции, выхватил у одного из силовиков пистолет и застрелился.

Кадыров, однако, как передавал ТАСС, заявил, что Музаев не был его телохранителем, а работал во вневедомственной охране. "Был в роли обыкновенного сторожа", - пояснил глава Чечни.

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25.01.2017

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