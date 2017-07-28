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новость Похищения в Чечне: родственников вынудили заявить об отъезде пропавших в Сирию

28.07.2017
На базе полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном. Источник: grozny-inform.ru
На базе полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном. Источник: grozny-inform.ru
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Родственников некоторых из жителей Чечни, предположительно расстрелянных в конце января на полицейской базе в Грозном, кадыровцы заставили написать заявления об отъезде пропавших в Сирию. Об этом в четверг сообщило Би-Би-Си.

При этом силовики требовали у родственников выдать внутренние и заграничные паспорта похищенных. "Думаю, что они хотят просто отобрать (документы. - Ред.), чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал", - заметили журналистам в одной из семей.

У других семей кадыровцы требовали подписать заявления о том, что их родственники ушли из дома и не вернулись. Еще некоторых, рассказал один из местных жителей, "забрали и не выпускали, пока не подписали, что их родных забрали, но они не знают, кто забрал". "Как будто не из РОВД пришли (и забрали. - Ред.), неизвестно кто забрал", - добавил собеседник Би-Би-Си.

Наконец, в некоторых семьях рассказали, что кадыровцы заставили подписать их пустые листы. Что дальше стало с этими подписями, неизвестно.

Хотя пропавшие, с семьями которых общались журналисты, были похищены еще в декабре 2016 года, правоохранительные структуры до сих пор не опросили никого из родственников, подавших заявления об исчезновении. Как отмечается, родные похищенных регулярно приходят в чеченский главк СКР, однако там их всякий раз либо заставляют писать новое заявление, либо просят "прийти позднее".

Сообщается также, что родственники неоднократно являлись к зданию правительства региона. После очередного такого похода, рассказал один из местных жителей, "нескольким людям начали угрожать, сказали больше так не собираться, подумать о близких".

Ответов на официальные запросы в управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и в МВД по Чечне Би-Би-Си не получила.

После событий 17-18 декабря 2016 года, когда в Грозном, как утверждалось, произошло несколько вооруженных нападений на полицейских, и до конца января 2017-го в разных местностях Чечни похитили около 200 человек. Официально задержания граждан не оформлялись - формальные решения об аресте части задержанных были вынесены лишь 20 февраля. Этим людям предъявлены обвинения по статье 222 УК (незаконный оборот оружия), а некоторым - также по статье 208 (участие в незаконном вооруженном формировании).

Еще часть похищенных в дальнейшем была освобождена. Между тем некоторых людей кадыровцы убили.

До начала июля достоверно известно было лишь о нескольких убийствах. Однако 9 июля "Новая газета" сообщила, что в ночь на 26 января на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова расстреляли от 27 до 56 мужчин. При казни, отмечало издание, присутствовали первый замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, командир СОБРа "Терек", начальник личной охраны Рамзана Кадырова Абузейд Висмурадов (Патриот), командир полка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов, а также начальники ОМВД тех районов, в которых были прописаны убитые.

После расстрела тела жертв развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и похоронили в наспех вырытых могилах. Некоторые места захоронений журналистам удалось выяснить.

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28.07.2017
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