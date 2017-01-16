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В чеченском ауле Курчалой был задержан и вскоре погиб местный житель Алихан Музаев, один из охранников главы региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

Музаева, действующего сотрудника полиции, задержали вечером 15 января по делу об исламистском подполье. Через некоторое время силовики передали семье труп задержанного. Они заявили, что, находясь в Курчалоевском районном ОМВД, Музаев выхватил у одного из полицейских пистолет и застрелился.

Эту же версию изложил в своем твиттере блогер X Guran, первым - еще в воскресенье - сообщивший о гибели Музаева. В своей публикации X Guran не упоминал, что покойный был охранником Кадырова.

Между тем семья Музаева не верит в то, что он покончил с собой.

В понедельник погибшего тайно похоронили в Курчалое.

С прошлой среды в разных местностях Чечни были задержаны около 60 фигурантов дела об исламистском подполье. Еще четверо подозреваемых погибли в бою между Курчалоем и соседним аулом Гелдаган 11 января.

16-го числа Кадыров заявил, что фигуранты дела намеревались захватить танковую часть (расположенную, как позже уточнил "Кавказский узел", в Шали) и напасть на поселок Ханкала, где расположена военная база. Задачей подозреваемых глава Чечни назвал "убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД".