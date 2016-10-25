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Большинство россиян считают, что женщина должна иметь право на прерывание беременности, а аборт не заслуживает общественного порицания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Против предложения исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования высказались против 70 процентов опрошенных, за - 21. 72 процента высказались против полного запрета на искусственное прерывание беременности, согласны с этой идеей 18 процентов респондентов.

Лишь 4 процента называют аборты недопустимыми ни ни при каких обстоятельствах, тогда как подавляющее большинство считают, что женщина должна иметь право самостоятельно принимать такое решение. Наиболее веским основанием для искусственного прерывании беременности считается наличие угрозы здоровью и жизни женщины (60 процентов). К числу наиболее распространенных ситуаций, при которых женщина должна иметь право выбора, опрошенные относят также сексуальное насилие (46), бедность (37), юный возраст девушки (26), наличие трех и более детей (22).

"Введение формального запрета на аборты вряд ли можно считать эффективной мерой в условиях, когда искусственное прерывание беременности воспринимается большинством как допустимое и оправданное. Прогнозируемые негативные эффекты принятия такого решения – развитие рынка теневых медицинских услуг по прерыванию беременности, увеличение размеров социального сиротства, - комментирует результаты опроса директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. - Как показывают результаты исследования, основными причинами абортов являются социальное неблагополучие, низкий уровень жизни. Исключение абортов из системы ОМС может привести к выбору женщинами, испытывающими материальные затруднения, альтернативных, часто – связанных с высокими рисками для здоровья, способов прерывания беременности".

27 сентября стало известно, что патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов. Вслед за ним против абортов высказалась уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. "Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода", - заявила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложения о запрете абортов и бэби-боксов. "Кремль не принимает участия в этой дискуссии, - сказал он. - Я не стал бы сейчас озвучивать какую-то позицию, потому что ведется общественная дискуссия, никаких решений не принималось, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные". На вопрос, будет ли учитываться Кремлем позиция Русской православной церкви, Песков сказал: "РПЦ - это один из участников этой дискуссии. Еще раз повторяю: существуют разные точки зрения - кто-то соглашается с РПЦ, кто-то - нет. Еще раз повторяю, это не вопрос нашей повестки".

28 сентября министр здравоохранения Вероника СкворцоваВ заявила, что вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования может создать угрозу для здоровья женщин. "Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности", - сказала Скворцова.

Министр подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство "так же, как и Русская православная церковь, и большое количество общественных организаций против абортов", однако необходимо учитывать возможные риски запрета процедуры. "История нашей страны это уже знала, и я хочу напомнить, что в период острого запрета абортов в советское время материнская смертность превышала 320 на 100 тысяч населения. А сейчас у нас с вами - 10, а по результатам текущего года - еще меньше", - отметила Скворцова.