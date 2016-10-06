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Парламент Польши отклонил закон о практически полном запрете абортов в стране, сообщает Би-Би-Си. Законопроект поддержали лишь 58 депутатов из 450, против закона проголосовали 345 депутатов.

Принятый еще в 1993 году польский закон разрешает прерывание беременности только в случаях изнасилования, инцеста, а также угрозы для жизни женщины или деформаций плода .В стране, где живет 38 миллионов человек, в год делают чуть менее 2 тысяч законных абортов. Однако правозащитники подсчитали, что в год нелегально или за границей гражданки Польши делают еще 100-150 тысяч абортов.

В сентябре правящая партия "Право и справедливость" предложила законопроект, разрешающая аборты только в случае, если жизнь женщины подвергается опасности. Для женщин, которые сделали аборты незаконно, партия предложила увеличить максимальный тюремный срок с года до пяти лет.

Голосование в парламенте проходило на фоне массовых акций протеста в стране. Тысячи женщин, одетых в черную траурную одежду, вышли на улицы польских городов в понедельник. Аналогичные акции прошли и в других европейских городах - Берлине, Лондоне и Париже.

В понедельник в Польше прошла общенациональная забастовка женщин против законопроекта о полном запрете абортов. Демонстрации в разных городах страны собрали десятки тысяч человек. Количество протестующих у здания Сейма в Варшаве власти столицы оценили в 30 тысяч. Протестующих поддержали и за пределами Польши.

Манифестации против запрета абортов начались в Польше в конце сентября, после того, как нижняя палата приняла документ в первом чтении и отправила его на доработку в комиссии. Акции получили название "Черный протест", поскольку женщины выходят на них в черной одежде. Предыдущая масштабная акция состоялась в Варшаве у здания Сейма в субботу, 1 октября.

Между тем одновременно с акциями противников закона проводятся мессы и молебны его сторонников. Организаторы мероприятий призвали приходить на них в белой одежде.