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Парламент Польши отклонил закон о практически полном запрете абортов в стране, сообщает Би-Би-Си. Законопроект поддержали лишь 58 депутатов из 450, против закона проголосовали 345 депутатов.
Принятый еще в 1993 году польский закон разрешает прерывание беременности только в случаях изнасилования, инцеста, а также угрозы для жизни женщины или деформаций плода .В стране, где живет 38 миллионов человек, в год делают чуть менее 2 тысяч законных абортов. Однако правозащитники подсчитали, что в год нелегально или за границей гражданки Польши делают еще 100-150 тысяч абортов.
В сентябре правящая партия "Право и справедливость" предложила законопроект, разрешающая аборты только в случае, если жизнь женщины подвергается опасности. Для женщин, которые сделали аборты незаконно, партия предложила увеличить максимальный тюремный срок с года до пяти лет.
Голосование в парламенте проходило на фоне массовых акций протеста в стране. Тысячи женщин, одетых в черную траурную одежду, вышли на улицы польских городов в понедельник. Аналогичные акции прошли и в других европейских городах - Берлине, Лондоне и Париже.
В понедельник в Польше прошла общенациональная забастовка женщин против законопроекта о полном запрете абортов. Демонстрации в разных городах страны собрали десятки тысяч человек. Количество протестующих у здания Сейма в Варшаве власти столицы оценили в 30 тысяч. Протестующих поддержали и за пределами Польши.
Манифестации против запрета абортов начались в Польше в конце сентября, после того, как нижняя палата приняла документ в первом чтении и отправила его на доработку в комиссии. Акции получили название "Черный протест", поскольку женщины выходят на них в черной одежде. Предыдущая масштабная акция состоялась в Варшаве у здания Сейма в субботу, 1 октября.
Между тем одновременно с акциями противников закона проводятся мессы и молебны его сторонников. Организаторы мероприятий призвали приходить на них в белой одежде.
А может быть, название можно прочитать как "Ассоциация организаций по защите Семьи" - самого Якунина или кооператива "Озеро" (плюс Сечин и Малофеев)? И стало быть, давление Кузнецовой и патриарха на еще не действующую Думу есть некая форма диалога ударившегося в бега Якунина с "гарантом Конституции"?