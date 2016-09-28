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Правительство поддержало законопроект первого зампреда комитета Совета Федерации Елены Мизулиной, запрещающий создание бэби-боксов для анонимного оставления детей. Об этом сообщается на сайте члена СФ.

"Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребенка, поскольку существование в ряде субъектов Российской Федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6 - 9 и 19 данного международного договора. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний", - цитируется официальный отзыв на законопроект.

"Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект, - отметила Мизулина. - Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению".

3 июня Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете в России бэби-боксов. Она предложила прописать в законодательстве, что "деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается".

Инициатива также предусматривает ответственность для юридических лиц за создание условий для анонимного оставления детей. Создание юридическим лицом бэби-боксов, содержание таких мест, или предоставление помещений для указанных целей, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, говорится в проекте закона.

В пояснительной записке Мизулина отметила, что практика анонимного оставления новорожденных детей в специализированных местах влечет рост числа отказов: "эта тенденция фиксируется во всех странах, где подобная практика имела или имеет место". Также сенатор сослалась на исследование, проведенное в Германии. "Основной аргумент сторонников создания бэби-боксов состоит в том, что они позволяют сохранить жизнь новорожденного, предотвращают убийство матерью своего ребенка. Однако, по данным исследования, проведенного Немецким институтом молодежи, возможность анонимно сдать ребенка не влияет на количество случаев инфантицида (убийство матерью новорожденного)", - говорится в документе.

В пояснительной записке также отмечается, что, по данным МВД, число зарегистрированных убийств матерью новорожденного ребенка за последние 7 лет в России сократилось вдвое. По мнению Мизулиной, эта динамика связана не с наличием бэби-боксов, а "с кардинальным изменении политики государства по отношению к семье, рождению и воспитанию детей".

Законопроект внесен в примерную программу осенней сессии Госдумы. Его рассмотрение назначено на ноябрь.

В начале июля стало известно, что Генпрокуратура по запросу Мизулиной начала проверку законности установки бэби-боксов в российских регионах. В конце июня член СФ потребовала провести прокурорскую проверку организаций, где установлены бэби-боксы, в том числе с целью установления достоверных сведений о количестве оставленных в них детей и их последующей судьбе.

В запросе члена СФ в Генпрокуратуру утверждалось, что распространение практики использования бэби-боксов влечет множество рисков. Среди них Мизулина указала "рост числа отказов от новорожденных, значительное повышение рисков торговли детьми, нарушение права ребенка на идентичность, то есть право знать, кто его биологические родители, возможность создания теневого канала для незаконного усыновления детей в страны, в которые усыновление российских детей запрещено".