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Назначение Анны Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка в любой другой стране считалось бы победой феминизма. Многодетная мать, относительно молода (34 года), дипломированный психолог, выходец из общественных организаций, в которых занималась помощью одиноким матерям, из провинции, наконец, красивая и женственная - все это выгодно выделяет ее из путинского чиновничества. Для феминисток и либералов она могла бы быть "иконой стиля".

Тем не менее это назначение вызвало шквал нападок. Первая волна критики накрыла Кузнецову сразу после того, как стало известно, что ее муж священник. Вторая - когда выяснилось, что она выступала в поддержку лженаучного понятия "телегония", которое уже давно популярно в православной тусовке. Но разве это так непростительно? Ведь и в либеральной части российской политической элиты есть такие люди, как симпатизировавший фоменковщине Гарри Каспаров или "экстрасенс" Вячеслав Мальцев, идущий сейчас вторым номером в списке ПАРНАСа.

В России общественность политически пассивна - но при этом ей становится "все ясно" про человека, стоит лишь объявить несколько строк его биографии. Это относится ко всем путинским назначениям последнего времени. Генерал МВД Татьяна Москалькова на посту уполномоченного по правам человека, внук главы эстонской компартии и специалист по протоколу Антон Вайно в качестве руководителя администрации президента, специалист по церковно-государственным отношениям и бывшая сотрудница пропагандистского отдела АП Ольга Васильева в роли министра образования и, наконец, жена священника, активистка пропутинского ОНФ и распорядитель крупной грантовой программы как уполномоченный по правам ребенка - и с ними действительно "все ясно". Выдвижение Анны Кузнецовой укладывается в формат реформирования высшей путинской номенклатуры, ставший очевидным после серии летних отставок и назначений.

Путин решает несколько задач. Разоблачительная кампания в либеральных СМИ и социальных сетях, направленная против людей из президентского ближнего круга, дала свой результат. Путин реагирует на критику со стороны городского среднего класса (в том числе и либеральной общественности), которого он, несмотря на показное презрение с опорой на собирательный "Уралвагонзавод", все же побаивается. Он решил очистить конюшни от слишком зажравшихся силовиков, губернаторов и старых друзей - выбивая, как ему кажется, аргументы у либералов. Символом этого стала отставка Сергея Иванова. Под разными предлогами перед большой выборной кампанией 2016-2018 годов убраны и другие одиозные персонажи типа Фурсенко, Чурова и Астахова. И ими список явно не исчерпывается - черные метки выписаны Мединскому, Мизулиной и Полтавченко.

Однако почему Путин вместо них ставит на должности не столько условных либералов, сколько православных консерваторов и антизападников? Почему на одну Памфилову пришлось три Москальковых?

Доступные сведения о биографии Анны Кузнецовой и ее взглядах, а также реакция на ее назначение в некоторых кругах дают представление о той социальной среде, поддержка которой важна для Путина в конце его третьего срока. Интервью с братом Анны, Константином Булаевым, позволяет через поиск в соцсетях восстановить ее семейную историю. Ее отец, по всей видимости, Юрий Александрович Булаев - заместитель начальника исправительной колонии №4 города Пензы. По должности он возглавляет центр трудовой адаптации осужденных - отвечает за "обеспечение расширения ассортимента выпускаемой продукции, организации работы по поиску потенциальных покупателей выпускаемой продукции, привлечению потенциальных контрагентов по трудоустройству осужденных".

Дети, похоже, пошли в него, а не в мать - инженера ГУП ПНИИЭИ, "разработчика аппаратуры для криптографической защиты информации, телекоммуникационного оборудования для сетей специальной связи министерств и ведомств". Дочь, как известно, занимается социальной адаптацией матерей-одиночек, находит и распределяет государственные гранты на эти цели. 31-летний сын-юрист работает на хлебной должности начальника договорно-юридического отдела пензенского центра "Самоучет", направляющего клиентам счета за коммунальные услуги. В его лице центр год назад подвергся острой критике за непомерные цены за посредничество. Впрочем, Константина это не смутило. "Вы что, суммами кого-то хотите удивить?" - передала его реплику местная пресса.

Трудовая семья провинциального чиновничества через Анну и ее мужа связана с Русской православной церковью, а через Виктора Булаева, брата Юрия, - с Всевеликим войском Донским, в котором тот (бывший военный с опытом чеченской кампании и бывший пожарный) в последние годы состоит активистом. Всевеликое войско Донское - эта та организация, которая захватила юго-восточную часть Луганской области и была изгнана оттуда российским спецназом и подразделениями ЛНР в 2015 году.

Однако всего этого явно недостаточно, чтобы раскрутить благотворительный фонд общероссийского масштаба.

Фонд Кузнецовой называется "Покров". Основные частные средства он получает от московского фонда "Александр", тоже занимающегося помощью детям - в Пензенской (через "Покров") и Смоленской (самостоятельно) областях. В ноябре 2014 года "Александр" фактически взял "Покров" на свое полное содержание. За этой почти анонимной организацией стоит бывший (в 2012-2013 гг.) глава Роснедр Александр Попов, ранее служивший в аппарате самого доверенного путинского соратника Игоря Сечина, а ныне руководящий крупной нефтегазовой компанией "Итера", которая на 100% принадлежит возглавляемой Сечиным "Роснефти". Офис фонда находится по тому же адресу, что и штаб-квартира "Итеры".

Другая дружественная "Покрову" организация (а их на страничке фонда названо немного) - пензенское отделение фонда "Правопорядок-центр". Этот ветеранский фонд сотрудников КГБ-ФСБ входит в состав организации "Офицеры России". Главой его экспертного совета является бывший (в 1996-1998 гг.) директор спецслужбы и многолетний депутат Государственной думы (куда еще недавно пыталась избраться Кузнецова) Николай Ковалев. На страницах пензенского отделения можно найти множество заметок о специфических мемориальных мероприятиях бывших чекистов, таких как "Маршрут милосердия" - "оказание материальной помощи ветеранам [КГБ-ФСБ], активно участвующим в патриотическом воспитании молодых сотрудников". Впрочем, после ареста в декабре 2014 года возглавлявшего "Правопорядок-центр" полковника антикоррупционного управления ФСБ Владимира Заречнева за посредничество в даче взятки губернатору Сахалина фонд явно сократил масштабы деятельности.

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей. Объектом особой ненависти для него, как следует из блогов руководителей движения (например, Руслана Ткаченко и о. Максима Колесника), являются либералы и украинцы. Лидер движения - известный своими скандальными эскападами московский протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Подконтрольная ему идейная группировка духовенства при общей поддержке Московской патриархии лоббирует ограничения и запреты в отношении абортов и биотехнологий, а также борется с ювенальной юстицией.

3 июля этого года муж Анны, священник Алексей Кузнецов разместил на своей странице в Фейсбуке статью одного из руководителей движения "За жизнь", московского священника Максима Обухова, опубликованную на радикально-националистическом ресурсе "Русская народная линия". В ней откровенно излагаются принципы и задачи движения:

Все согласны, даже Матвиенко, что в стране дан приоритет традиционной семье и чадородию. Это особенность нашей Евразийской цивилизации. Этот консенсус есть между различными религиями, слоями общества, за исключением узкой прослойки либералов, которые не представляют общественность. Это всеобщее понимание нужно воплотить на законодательном уровне - перетряхивать законодательство и менять законы. Но нельзя этим заниматься путем наскоков и выкриков, требуется серьезная созидательная и системная работа! Такую деятельность выполняла Елена Борисовна Мизулина, которая подготовила добротный пакет антиабортных поправок.

К сожалению, православная русская общественность не создает свои лоббистские группы, что свидетельствует о незрелости и неправильном распределении усилий. Сколько уж мы бьемся по поводу абортного законодательства, но лоббирования как не было, так и нет! Лоббизм - это аппаратная работа, требующая систематической профессиональной и качественной работы. А мы лишь выходим с шашкой наголо на различные митинги и демонстрации!

Работы у православной общественности непочатый край - нам предстоит перелопачивать все законы на предмет соответствия интересам семьи.

Так что, похоже, по скупым строкам биографии г-жи Кузнецовой общественность все поняла правильно. "Программа партии" будет для Анны Юрьевны главным руководством на высоком государственном посту. Вся ее предшествующая общественная деятельность так или иначе связана с радикально антизападной частью РПЦ и всего российского общества. Достаточно сказать, что она систематически получала средства от такого организатора российско-украинской войны, как авантюрист Константин Малофеев, и организовывала в свою очередь сборы для финансирования ЛДНР у себя в регионе.

На практике вся эта деятельность Кузнецовой бесконечно далека как от православия, так и от традиционализма. Сама она в фейсбучной полемике аргументирует свою позицию в защиту семьи не на языке христианских ценностей, а исключительно на националистическом новоязе: "если б было меньше нормальных многодетных семей , вас бы не было, просто )) население страны вымерло, вы посчитайте что б было с населением страны, еслиб во всех 6-7 поколениях рождался один ребенок, учитывая, что у кого-то нет детей, кто-то не смог создать семью? Да у вас уже б внуки на китайском разговаривали или еще б на каком))) Сейчас 3% многодетных семей обеспечивают хоть какую-то динамику в демографии , дефицит пенсионного фонда откуда? Почему работающего поколения меньше чем пенсионеров, на которых "единственные "дети никак заработать не могут, даже если они очень как вы говорите "качественные", а если нет? Если один и в тюрьме ? А если инвалид? Этим детям тоже положен пенсионный фонд , а кто его положит в этот фонд? Ваш "единственный"опять?"(орфография и пунктуация сохранены).

Подобная подмена Христа и вообще религии гипертрофированными страхами за семью и детей - типичная черта нового христианского фундаментализма. При посредничестве центра "Жизнь" он пришел из США в Россию и в последнее десятилетие приобрел популярность в кругу светских по духу антизападников типа Кургиняна и Мизулиной. Если десять лет назад о. Максим Обухов изрекал свои страшилки о спонсируемых западными фондами "черных демографах", которых "интересует только уменьшение рождаемости", на сайте Московской патриархии, то сегодня это обычные речи в устах российских политиков.

Но об истинных взглядах Кузнецовой широкой публике знать не обязательно. От "телегонии" новая госчиновница и ее муж уже открестились, обвинив во всем злокозненных журналистов. От монархизма, нелюбви к прививкам и сомнений в существовании СПИДа придется откреститься на этой неделе. Путин, назначая Кузнецову, обращается к "патриотической" части политического спектра, которая тем не менее чрезмерно радикальных воззрений не поддерживает и любит красивые картинки. Традиционность для него - это когда шестеро детей у кого-то другого, а право на аборт - это для себя. Потрындеть об опасности прививок в этом кругу можно, но самим прививки младенцу надо сделать обязательно. "Традиционно" после вечерних новостей в субботу надо пожелать Америке атомной бомбы на голову, но в воскресенье с детьми обязательно пойти в "Макдоналдс". Поэтому публичная репрезентация Кузнецовой будет столь же лживой и двусмысленной, как и вся путинская пропаганда в целом.

Кузнецова будет вести речи о поддержке традиционной семьи, раз в квартал постить в блоге фото со своим многочисленным семейством на фоне храма, но сама будет пребывать в командировках или просто отдельно, как это в семье с младенцами, по-видимому, уже давно принято. Защищать российских детей Кузнецова, судя по ее заявлениям, будет в первую очередь от усыновления иностранцами. Решать давно уже назревшие проблемы контроля над православными приютами и семьями, набирающими на воспитание десятки детей, Кузнецова вряд ли станет, но с 57-й школой она уже пообещала разобраться максимально жестко.

Страна много узнает о тяготах жизни детей Донбасса, но про судьбы детей Кузбасса от аппарата уполномоченного ждать вестей не стоит, а деньги на лечение и тех и других будут по-прежнему собирать добросердечные антипутинские москвички. Борьба за законодательный запрет абортов усилится, Кузнецова станет главным соратником Милонова и его братьев по разуму в новой Думе, но за следующие пять лет решительных перемен в этой сфере скорее всего не будет, поскольку администрация президента не отойдет от нейтральной позиции. Ну и конечно, не останутся без дела сотрудники основанного Кузнецовой фонда. Им предстоит распределить еще много-много президентских грантов и спонсорских денег. Место по правую руку от Путина - это дорогого стоит.

Карьера Кузнецовой, как и Матвиенко, Памфиловой, Москальковой, Васильевой, - это отечественный особый путь суверенного феминизма. Женщин на ответственных постах за последние годы в России прибавилось, и я не удивлюсь, если через десять лет та же Кузнецова (пару раз перекрасившись идеологически) в одном из будущих - не обязательно путинских - правительств займет кресло министра обороны. Это будет по-своему логично.