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новость Запрет в зародыше

Министр здравоохранения Скворцова назвала опасным вывод абортов из системы ОМС
28.09.2016
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
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Вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования может создать угрозу для здоровья женщин. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

"Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности", - сказала Скворцова.

Министр подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство "так же, как и Русская православная церковь, и большое количество общественных организаций против абортов", однако необходимо учитывать возможные риски запрета процедуры. "История нашей страны это уже знала, и я хочу напомнить, что в период острого запрета абортов в советское время материнская смертность превышала 320 на 100 тысяч населения. А сейчас у нас с вами - 10, а по результатам текущего года - еще меньше", - отметила Скворцова.

В среду вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что сокращение числа абортов положительно скажется на демографии, но подходить к этому вопросу надо осторожно. "Конечно, снижение числа абортов - это огромный плюс для нашей демографии, но это решение должно быть взвешенным, обоснованным и не должно нести за собой таких серьезных последствий", - сказала Голодец на правительственном часе в Совете Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предложения о запрете абортов и бэби-боксов. "Кремль не принимает участия в этой дискуссии, - сказал он. - Я не стал бы сейчас озвучивать какую-то позицию, потому что ведется общественная дискуссия, никаких решений не принималось, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные".

На вопрос, будет ли учитываться Кремлем позиция Русской православной церкви, Песков сказал: "РПЦ - это один из участников этой дискуссии. Еще раз повторяю: существуют разные точки зрения - кто-то соглашается с РПЦ, кто-то - нет. Еще раз повторяю, это не вопрос нашей повестки".

Во вторник стало известно, что патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов. Вслед за ним против абортов высказалась уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. "Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода", - заявила она.

Между тем законопроекты о выведении абортов, совершаемых без медицинских показаний, из системы ОМС уже дважды вносились в Госдуму, причем первый из документов был отклонен. В числе авторов второго законопроекта, представленного в мае 2015-го, - тогдашний депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко расценила инициативу Мизулиной как "экстремистскую".

Законопроект о полном запрете абортов без медицинских показаний в прошлом году внес в Госдуму единорос Евгений Федоров. Однако правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу.

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28.09.2016

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