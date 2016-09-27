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Также: Религия, Право, Здоровье, Дети, Общество | Персоны: Кирилл, Димитрий Смирнов

новость Патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов

27.09.2016
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
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Патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии. Текст петиции согласован с патриаршей комиссией по вопросам семьи, материнства и детства. Сбор подписей ведут движения "За жизнь" и "Православные добровольцы".

В тексте петиции содержатся требования признать за эмбрионом статус человеческого существа, запретить как хирургические, так и медикаментозные прерывания беременности, контрацептивы с абортивным действием, а также "вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития".

Также петиция требует выделять беременным женщинам и семьям с детьми помощь из федерального бюджета на уровне не ниже прожиточного минимума.

Позже, однако, агентство "Москва" со ссылкой на священника Александра Волкова, пресс-секретаря Кирилла, опубликовало другую информацию. Волков заверил, что "о полном запрете абортов пока речи не идет", а документ, подписанный Кириллом, содержит лишь требование вывести услуги прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования. Таким образом, пояснил пресс-секретарь патриарха, предлагается сделать аборты доступными лишь на коммерческой основе.

"В этой позиции церкви нет ничего нового, она была и осталась неизменной, - также заметил Волков. - Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ".

Петиция, по словам функционера РПЦ, уже собрала свыше 500 тысяч подписей. "Думаю, когда получится собрать около 1 миллиона подписей, обращение будет направлено в Госдуму и другие компетентные органы власти", - заключил Волков.

Между тем законопроекты о выведении абортов, совершаемых без медицинских показаний, из системы ОМС уже дважды вносились в Госдуму, причем первый из документов был отклонен. В числе авторов второго законопроекта, представленного в мае 2015-го, - тогдашний депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко расценила инициативу Мизулиной как "экстремистскую".

Законопроект о полном запрете абортов без медицинских показаний в прошлом году внес в Госдуму единорос Евгений Федоров. Однако правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу.

Между тем Кирилл еще в январе 2015 года, выступая в Госдуме, предложил запретить аборты. Провести эту меру он призвал поэтапно, причем первым этапом назвал как раз исключение абортов из системы ОМС.

Несмотря на опровержение Волкова, текст сообщения на сайте патриархии отредактирован не был.

Лидером движения "За жизнь" является глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов. В числе сторонниц этого движения - детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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27.09.2016
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Выдвижение "За жизнь"

Николай Митрохин, 12.09.2016

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей.

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