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Два крупных конфликта "прогрессистов" с "консерваторами" прогремели на этой неделе. В воскресенье произошла атака неких "Офицеров России" на выставку известного американского фотографа, вызвавшая оживленную дискуссию о том, можно ли считать пропагандой педофилии вид на голые коленки дочери и голую грудь матери. Во вторник было сообщено, что патриарх Кирилл подписал обращение в поддержку запрета абортов. И хотя позже пресс-секретарь патриарха разъяснил, что тот "всего лишь" хотел содействовать выводу абортов из сферы обязательного медицинского страхования, эффект получился громкий. И общественность снова разделилась на тех, кто твердо уверен, что в нынешней обстановке любые ограничения абортов зло, и тех, кто готов обсуждать подобные начинания с православными фундаменталистами.

Разумеется, оба конфликта носят искусственный характер. Это обычные информационные вбросы администрации президента. Она за последние полтора десятилетия преуспела в создании легких, но захватывающих внимание образованной публики скандалов. Поводы для них однообразны - нападение группки фундаменталистов на выставку/спектакль/музей, запретительная инициатива в сфере сексуальных отношений, оскорбление - придуманное или подлинное - святыни и бурные обличения виновников, безумная речь депутата, чиновника, священника или православного активиста по поводу дозволенной длины юбок или воспитания детей и, наконец, Украина. Последняя тема, впрочем, себя исчерпала и "не цепляет".

Смысл этих вбросов тоже известен. Они появляются, когда АП хочет замять какой-то действительно важный политический скандал, который, оставшись в сфере внимания "рассерженных горожан", способен вывести их на улицу. Ведь после неожиданных протестов зимы 2011-2012 годов заранее ничего знать нельзя, так что в случае сильной и продолжительной фиксации "горожан" на какой-либо теме (а это видно в социальных сетях) власть вынуждена идти на превентивные уступки - или же пытаться изменить ситуацию вбросом.

В данном случае причины очевидны. Обещанные президентом "чистые выборы" оказались очередной подтасовкой. Ответственность за нее несет непосредственно первый заместитель главы АП Вячеслав Володин. Результаты по округу, в котором он избран депутатом Госдумы с перспективой стать ее главой, особенно впечатляют неприкрытыми фальсификациями. Глава Центризбиркома Элла Памфилова попробовала остатками своей репутации прикрыть политический провал Володина, однако это не оказало на общественность никакого влияния. "Яблоко" отказалось признать итоги выборов, и многие активные избиратели оппозиционных партий требовали того же от своих нерешительных политических лидеров.

Между тем борьба кланов в правоохранительных органах привела к скандалу вокруг полковника Дмитрия Захарченко у которого в квартире обнаружили 140 миллионов долларов, а на счетах в Швейцарии еще 300. Эту историю не удалось провести в обычном для путинских медиа информативно-назидательном ключе. Многочисленные сливы из правоохранительных органов указывают на стоящую за богатым полковником фигуру старинного путинского друга, сооснователя кооператива "Озеро" и недавнего главы РЖД Владимира Якунина, которому именно в эти дни понадобилось надолго уехать с лекциями в Европу.

Отвлечь внимание общества от этих серьезных политических тем на вопросы педофилии и абортов оказалось нетрудно. Для меня тут особенно интересно, как работают подобные механизмы социального манипулирования и кто соглашается играть роль "петрушки" для развлечения публики.

Было бы слишком просто свести схему взаимодействия администрации президента с "петрушками" к отношениям "кукловод - кукла". "Петрушек" дергают за нитки разные лица из разных сфер, да и сами они имеют свои интересы. С "Офицерами России" картина, казалось бы, более или менее ясная. Я уже недавно писал об этой сложно структурированной организации ветеранов КГБ-ФСБ. Однако не так просто понять, много ли людей в ней по-настоящему состоит. Для набега на фотовыставку реальному руководителю "Офицеров" Антону Цветкову, похоже, не удалось привести к Центру братьев Люмьер ни одного "ветерана". Одна половина нападавших оказались нанятыми за копейки охранниками из подконтрольного Цветкову "Центра профилактики правонарушений", вторая - набранными статистами из "Оперативного молодежного отряда", подчиняющегося жене Цветкова - Сабине Алановне.

Сам Цветков давно известен как "решала", который (как и его жена) тесно сотрудничает с тюремным начальством в роли карманного члена ОНК и общественных советов при региональных силовых ведомствах. Он предоставляет чиновникам услуги "быков" для решения административных проблем в уличных схватках и осваивает жирные государственные гранты на создание псевдобщественных структур наподобие советских "народных дружин". А вся сложная структура его организации, возможно, оформляет ряд фейковых проектов, которые могут служить прикрытием для деятельности других "решал" большего или меньшего масштаба.

Еще причудливее выглядят связи нового детского омбудсмена Анны Кузнецовой, назначение которой очевидным образом подвигло православных лоббистов к новому походу на законодательство об абортах. О ней и о ее отношениях с "Офицерами России" я тоже уже рассказывал в своей прошлой колонке. Там же говорилось о том, что скромная пензенская православная общественница каким-то образом сумела обзавестись крутыми московскими спонсорами из ближайшего окружения Игоря Сечина и привлечь на свои проекты деньги "Роснефти". Однако дальнейшее расследование показало, что Сечиным "матушка" не ограничилась.

Еще одним ее крупным спонсором оказался тот самый Владимир Якунин, в чьих отношениях с Кремлем как раз сейчас наблюдается серьезный кризис доверия. Многие помнят о построенном им огромном дворце. Его жена Наталья Викторовна была членом правления банка "Миллениум", аффилированного с РЖД и, разумеется, прогоревшего. В 2014 года супруги вложили небольшую часть средств, оставшихся после постройки подмосковного поместья, - 700 миллионов рублей - в создание "фонда целевого капитала "Истоки". Он проводит собственные проекты, а также является спонсором двух других фондов, принадлежащих Якунину. Из них более известен фонд Андрея Первозванного. Это он ежегодно привозит в Россию пасхальный огонь и устраивает на острове Родос встречи европейских правоконсервативных и христианских политиков, где путинские пропагандисты (и, можно предположить, чекисты) подвергают их соответствующей идеологической обработке.



Супруги Кузнецовы и супруги Якунины. Октябрь 2014 года. Фото со страницы Анны Кузнецовой в "Одноклассниках"

Похоже, что фонд "Истоки", делами которого очевидно занимается Наталья Якунина, и был первой крупной структурой, обратившей внимание на Анну Кузнецову. Ее общественная деятельность началась в крупном пензенском околоцерковном благотворительном фонде "Благовест", существующем на деньги местного предпринимателя, где она была заместителем председателя. (После назначения на должность омбудсмена некоторые СМИ тут же возвели ее в ранг основателя и председателя организации, но это не соответствут действительности.) Однако в 2010 году она была вынуждена уйти из фонда - вероятно, в результате конфликта.

Вскоре после этого Кузнецова зарегистрировала фонд "Покров". Это была явно небогатая организация, занимавшаяся телефонной агитацией против абортов и сбором подержанных вещей для матерей в сложных жизненных ситуациях. Но в 2014 году фонд "Истоки" дал ей серьезные средства на ремонт и строительство нового помещения. Способная самопиарщица, Кузнецова за полгода превратила очень скромное благотоворительное заведение в проект федерального масштаба, добилась постоянного финансирования от руководителя нефтегазовой компании "Итера" (входит в "Роснефть") и сумела заинтересовать собой руководство Общественной палаты (Цветков возглавляет в ней комитет по безопасности), вытолкнувшей ее на общероссийскую политическую арену.

Поддержка Кузнецовой со стороны Якуниных не была одноразовой благотворительной акцией. Эту связь цементировали общие идеологические интересы. Наталья Якунина оказалась большой поклонницей внутрицерковного (а в идейно-организационном плане целиком заимствованного у американских христианских фундаменталистов) движения "За жизнь", основная цель которого состоит в борьбе с абортами, а также всякими генетическими новшествами. Именно она финансировала пышные конгрессы этого движения в разных регионах России в 2014-2015 годах. Судя по своей путаной речи на одном из них, Якунина пытается изжить грех, представление о котором было внушено ей "пролайфистами":

Должна сказать, что тема абортов ни в моей юности, ни в более зрелом возрасте в среде, в которой я общалась, не звучала. Не было такого распространения абортов, как это случилось после краха Советского Союза (на самом деле дело было как раз наоборот. - Н.М.). Но в советское время в сознании людей существовала модель двухдетной семьи. Наверное, были предприняты попытки во многих семьях для того, чтобы ограничиться двумя детьми в семье. Два ребенка - как бы воспроизведение родителей. Так случилось, что нашей семье Бог дал двух сыновей. Я очень надеюсь, что в России со временем аборты перестанут существовать...

Психолог мог бы сказать, что тут память о старых грехах служит средством вытеснения новых, таких как причастность к коррупции. Или же Наталья Викторовна просто жалеет, что не родила больше детей, чтобы было на кого переписать многочисленные офшоры. Но важнее социально-политические последствия этой рефлексии.

Основным спикером на этих конгрессах была Елена Мизулина, выступал там и "православный олигарх" Константин Малофеев, находилось место и Кузнецовой. Под нее в марте 2015 года преимущественно из молодежной части движения "За жизнь" на средства Якуниных и Малофеева была учреждена более благопристойная и более светская по форме структура "Ассоциация организаций по защите семьи", которая намеревалась заняться лоббированием антиабортных законов.

С назначением Кузнецовой, как оказалось, это время пришло.

А может быть, название можно прочитать как "Ассоциация организаций по защите Семьи" - самого Якунина или кооператива "Озеро" (плюс Сечин и Малофеев)? И стало быть, давление Кузнецовой и патриарха на еще не действующую Думу есть некая форма диалога ударившегося в бега Якунина с "гарантом Конституции"?

Между тем занятно, что "Центр профилактики правонарушений" занимается в основном отлавливанием безбилетников в подмосковных электричках, а "Центральная пригородно-пассажирская компания", которая эти электрички контролирует, в прошлом году заключила договоры с дочерними кампаниями того же Цветкова. Не правда ли, странно, что столько путей от агрессивных моралистов ведет в РЖД, где до сих пор чувствуется влияние Якунина (через сына, полностью владеющего многими аффилированными с госкорпорацией компаниями или контролирующего в них значительные доли).

Примерно такими ходами был известен в 2000-е годы живущий ныне во Франции и некогда близкий к Путину православный банкир Сергей Пугачев. Кончилось это для него судебными исками и ордером Интерпола.

Посмотрим, что в ближайшее время будет происходить с Якуниным. С его огромной собственностью в России. И с его последней крупной политической инвестицией - Анной Кузнецовой.