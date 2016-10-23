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новость Стоятельное требование

В Москве состоялся митинг за запрет абортов
23.10.2016
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
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На Суворовской площади в Москве около тысячи человек приняли участие в митинге за запрет абортов. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

Организаторами акции под названием "Битва за жизнь" выступили, в частности, движения "За жизнь", "Православные добровольцы", "Сорок сороков", "Женщины за жизнь". Акцию назвали "гражданским стоянием".

"По официальным данным, ежегодно в России совершается более 700 тысяч прерываний беременности, неофициальная статистика абортов - более пяти миллионов в год. Мы совершаем кровавые преступления, равные потерям в Великую Отечественную войну", - говорится в заявлении организаторов.

В акции приняли участие депутат Госдумы Виталий Милонов, наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), считающийся "духовником Владимира Путина", протоиерей Андрей Ткачев. Вел мероприятие телеведущий Борис Корчевников.

Как сообщается на странице акции, аналогичные мероприятии я прошли и в других городах России. В Благовещенске в общегородском пикете приняли участие около 20 человек. В Нижнем Новгороде активисты движения "За запрет абортов" прочитали акафист перед иконой Божией Матери.

Во многих храмах России по инициативе движения "За жизнь" идет сбор подписей под петицией о законодательном запрете абортов. На данный момент собрано более 300 тысяч подписей. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.

Видеорепортаж Юрия Тимофеева:

27 сентября стало известно, что патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов. Вслед за ним против абортов высказалась уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. "Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода", - заявила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложения о запрете абортов и бэби-боксов. "Кремль не принимает участия в этой дискуссии, - сказал он. - Я не стал бы сейчас озвучивать какую-то позицию, потому что ведется общественная дискуссия, никаких решений не принималось, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные". На вопрос, будет ли учитываться Кремлем позиция Русской православной церкви, Песков сказал: "РПЦ - это один из участников этой дискуссии. Еще раз повторяю: существуют разные точки зрения - кто-то соглашается с РПЦ, кто-то - нет. Еще раз повторяю, это не вопрос нашей повестки".

28 сентября министр здравоохранения Вероника СкворцоваВ заявила, что вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования может создать угрозу для здоровья женщин. "Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности", - сказала Скворцова.

Министр подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство "так же, как и Русская православная церковь, и большое количество общественных организаций против абортов", однако необходимо учитывать возможные риски запрета процедуры. "История нашей страны это уже знала, и я хочу напомнить, что в период острого запрета абортов в советское время материнская смертность превышала 320 на 100 тысяч населения. А сейчас у нас с вами - 10, а по результатам текущего года - еще меньше", - отметила Скворцова.

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23.10.2016
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Разобраться по-божески

Николай Митрохин, 29.09.2016

А может быть, название можно прочитать как "Ассоциация организаций по защите Семьи" - самого Якунина или кооператива "Озеро" (плюс Сечин и Малофеев)? И стало быть, давление Кузнецовой и патриарха на еще не действующую Думу есть некая форма диалога ударившегося в бега Якунина с "гарантом Конституции"?
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Выдвижение "За жизнь"

Николай Митрохин, 12.09.2016

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей.

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