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В Польше проходит общенациональная забастовка женщин против законопроекта о полном запрете и криминализации абортов. Об этом сообщает "Радио Польша". Мужчины также участвуют в протестах.

Демонстрации в разных городах страны собрали десятки тысяч человек. Количество протестующих у здания Сейма в Варшаве власти столицы оценили в 30 тысяч. В числе других городов, где проходят манифестации, - Краков, Вроцлав, Познань, Щецин, Гданьск, Белосток.

Протестующих поддержали и за пределами Польши. В частности, демонстрации состоялись в Париже, Брюсселе и Дублине.

Манифестации против запрета абортов проходят в Польше уже больше недели. Они получили название "Черный протест", поскольку женщины выходят на них в черной одежде. Предыдущая масштабная акция состоялась в Варшаве у здания Сейма в субботу, 1 октября.

Законопроект о запрете абортов был внесен в Сейм - нижнюю палату польского парламента - инициативной группой граждан. Протесты начались после того, как нижняя палата приняла документ в первом чтении и отправила его на доработку в комиссии.

Между тем одновременно с акциями противников закона проводятся мессы и молебны его сторонников. Организаторы мероприятий призвали приходить на них в белой одежде.