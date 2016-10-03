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новость Плод раздора

В Польше проходят протесты против полного запрета абортов
03.10.2016
"Черный протест" в Варшаве. Фото с ФБ-страницы Марты Корчак
"Черный протест" в Варшаве. Фото с ФБ-страницы Марты Корчак
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В Польше проходит общенациональная забастовка женщин против законопроекта о полном запрете и криминализации абортов. Об этом сообщает "Радио Польша". Мужчины также участвуют в протестах.

Демонстрации в разных городах страны собрали десятки тысяч человек. Количество протестующих у здания Сейма в Варшаве власти столицы оценили в 30 тысяч. В числе других городов, где проходят манифестации, - Краков, Вроцлав, Познань, Щецин, Гданьск, Белосток.

Протестующих поддержали и за пределами Польши. В частности, демонстрации состоялись в Париже, Брюсселе и Дублине.

Манифестации против запрета абортов проходят в Польше уже больше недели. Они получили название "Черный протест", поскольку женщины выходят на них в черной одежде. Предыдущая масштабная акция состоялась в Варшаве у здания Сейма в субботу, 1 октября.

Законопроект о запрете абортов был внесен в Сейм - нижнюю палату польского парламента - инициативной группой граждан. Протесты начались после того, как нижняя палата приняла документ в первом чтении и отправила его на доработку в комиссии.

Между тем одновременно с акциями противников закона проводятся мессы и молебны его сторонников. Организаторы мероприятий призвали приходить на них в белой одежде.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
03.10.2016
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