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новость Зачинайся, русский бред

Во Владимирской области отказалась от выпуска презервативов после протеста православных
16.12.2016
Производство презервативов. Фото: okamotocondom.ru
Производство презервативов. Фото: okamotocondom.ru
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После протеста православных активистов ООО "Бергус" отказалось от производства презервативов, запланированного на заводе в селе Боголюбово Владимирской области. Об этом заявил управляющий партнер компании Павел Спичаков, сообщается на сайте телеканала "Царьград".

"Верующим из Боголюбова надо отдать должное, они сделали нашей компании очень мощный пиар, - сказал Спичаков. - Мы это ощутили не так давно на международной выставке "Аптека-2016", где к нашей продукции был неподдельный интерес со стороны многих федеральных компаний. В итоге мы получили столько предзаказов на производство подгузников, что, взвесив все за и против, решили увеличить площадку под производство подгузников в Боголюбове".

Конфликт вокруг строительства завода в поселке, где расположен Боголюбским монастырь, возник в конце октября. "Фабрики по производству таких специфических предметов размещать вблизи каких-то храмовых или монастырских объектов, мягко говоря, очень неуместно", - заявил духовник общественного движения "За веру и Отечество" иеромонах Никон (Левачев-Белавенец).

Секретарь Владимирской епархии по внешнецерковным связям Евгений Липатов попросил считать слова отца Никона "его личным мнением, на которое он имеет право согласно Конституции". По словам Липатова, епархия не занимается производственными вопросами предприятий."О чем говорить, пока предприятие не открылось, даже когда и откроют производство, какие могут быть комментарии?" - сказал пресс-секретарь епархии.

В ноябре верующие поселка обратились с открытым письмом патриарху Кириллу, руководству страны и СМИ. "Требуем остановить такое позорное начинание. Уже сейчас нанесен тяжелый душевный, моральный, психологический урон. Мы прежде всего скорбим о случившемся и молимся о вразумлении заблудших, но с тем же и предупреждаем, что Бог поругаем не бывает и если должные меры не будут приняты, виновные понесут наказание Свыше. Мы же со своей стороны с Божьей помощью будем всячески препятствовать этому безнравственному, бездуховному, антипатриотичному процессу", - говорилось в документе.

Однако в патриархии активистов не поддержали. "Мне пришло письмо из Синодального одела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ, в котором говорилось, что ни насельников, ни прихожан монастыря, ни других людей не волнует ситуация с производством презервативов в Боголюбово. Я читала эти строчки, а рядом на столе лежало три тысячи подписей против завода по изготовлению контрацепции. В Синодальном отделе либо не в теме, хотя должны знать суть ситуации, ведь скандал вышел на федеральный уровень, либо человек, написавший письмо, лжесвидетельствует", - заявила руководитель сообщества многодетных семей России "Много деток – хорошо!" Татьяна Боровикова.

В компании "Бергус" сначала не собиралось изменять планы по строительству завода. "Насколько нам известно из открытых источников, руководство РПЦ довольно спокойно относится к применению средств контрацепции в целях защиты от венерических болезней и для планирования семьи", - отмечалось в комментарии компании.

Однако в итоге руководство "Бергуса" решило отказаться от установки линии по производству презервативов, а за счет освободившихся площадей расширить производство подгузников.

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16.12.2016
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