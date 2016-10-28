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новость Суд отправил видеоблогера Соколовского в СИЗО до 23 января

28.10.2016
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
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статья Статья

Парад держиморд

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.

Александр Скобов
06.09.2016
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Елена Волкова 17.08.2016
в блоге РПЦ массового уничтожения
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Мария Рябикова 30.08.2016
в блоге Христиане против мракобесия

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о замене меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому. Как сообщил "Граням" адвокат Алексей Бушмаков, домашний арест заменен заключением под стражу до 23 января 2017 года.

По словам Бушмакова, заседание было закрытым и началось на час раньше анонсированного срока.

Накануне стало известно, что следствие намерено требовать ареста Соколовского из-за того, что к нему во время домашнего ареста пришла его девушка, чтобы поздравить блогера с днем рождения.

Также адвокат предположил, что сегодняшнее решение суда стало местью Центра "Э" "за раскрытую схему изготовления на бюджетные деньги экспертиз по таким делам, когда эксперт связан с оперативниками, ведет с ними совместно проекты и пишет научные работы. Подробностей заседания Бушмаков прояснить не смог, так как с адвокатов взяли подписку о неразглашении.

26 октября Бушмаков попросил прокуратуру провести "проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования исследования специалиста Юлии Тагильцевой", которое стало доказательством вины видеоблогера.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УРГПУ Юлия Тагильцева 22 августа по запросу начальника Центра "Э" по Свердловской области Александра Бутакова подготовила заключение по делу Соколовского. В жалобе в прокуратуру адвокат Бушмаков пишет, что "заключение специалиста выполнено с нарушением процессуального законодательства, является незаконным и необоснованным".

По информации адвоката, Тагильцева получала заказы на экспертизы, сотрудничая с Центром "Э". "Так, в 2014 году в издательстве УРГПУ вышел ряд научных работ в соавторстве заместителя начальника отдела ЦПЭ ГУ МВД по Свердловской области Карапетяна и специалиста Тагильцевой, которые профинансированы в рамках грантового проекта Российского гуманитарного научного фонда", - рассказал Бушмаков.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Тагильцева, проводя исследование вышла за пределы своей компетенции. Тагильцева - кандидат филологических наук, однако отвечает на вопросы, относящиеся к сфере других дисциплин: психологии, социологии, религиоведения.

Соколовского перевели под домашний арест 8 сентября. Отбывал домашний арест Соколовский в квартире одного из трех своих адвокатов - Станислава Ильченко. Блогеру запрещено покидать пределы квартиры, кроме как с целью визита к врачу, а также пользоваться любыми средствами связи.

11 августа 22-летний Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". По состоянию на 16:50 мск 8 сентября его посмотрели свыше 1,2 миллиона человек.

Видео, пояснил блогер, снято в знак протеста против развязанной российскими политиками истерии вокруг Pokémon Go — популярной американской игры для смартфонов. В частности, ловлю покемонов в церкви было предложено квалифицировать по части 2 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающей до трех лет колонии.

Блогер направился в одну из крупнейших церквей Екатеринбурга - Храм-на-Крови, построенный на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья, - и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, Соколовский удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, наложено матерное песнопение, а в финале ролика блогер заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил Соколовский, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа блогер опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Региональное УМВД объявило о начале проверки по факту публикации сюжета о ловле покемонов. О необходимости дать правовую оценку действиям Соколовского заявили и в Екатеринбургской епархии.

В тот же день редакция Ура.Ру подала на блогера донос по поводу видео "Идеальный православный брак?".

По итогам проверки против Соколовского возбудили дело по двум эпизодам. Один квалифицирован по части 2 статьи 148 и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку; до четырех лет колонии), второй - только по части 1 статьи 282.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала блогера на два месяца.

Позже стало известно, что Соколовскому грозит также дело за использование "шпионской авторучки". Как утверждалось, ее нашли при обыске дома у блогера. Кроме того, сообщалось, что следователи изучают журналы, выпускавшиеся Соколовским, на предмет "возбуждающих ненависть публикаций".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016

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