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Директор Омского государственного музыкального театра Борис Ротберг отменил намеченную на 1 ноября демонстрацию оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке петербургского театра "Рок-опера" после протестов православных активистов. Об этом сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на администрацию омского театра.

На прошлой неделе межрегиональное движение "Семья, любовь, Отечество" обратилось к городским и областным властям с требованием запретить показ спектакля. "Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" по своему сюжету является непрерывным богохульством и попиранием (так в оригинале. - Ред.) сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями? - заявили православные. - Вольная трактовка священных текстов, привнесение в сюжетные линии несовместимого с христианскими идеалами разврата вызывают стойкое отторжение и протест у любого верующего человека, независимо от конфессии".

Активисты "Семьи, любви, Отечества" напомнили, что Владимир Путин подчеркивает важность единения народа. "Иисус Христос - суперзвезда", - продолжили затем православные, - проводит четкую линию водораздела между защитой ценностей и глумлением над тем, что свято для подавляющего большинства жителей, способствует разъединению общества и вызывает противостояние различных его представителей и групп. В контексте современной геополитической и внутриполитической ситуации возникновение дополнительных очагов социальной напряженности создает угрозу для безопасности государства".

Как отмечает "Радио Балтика", впервые "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке Владимира Подгородинского был поставлен на сцене ДК им. Ленсовета в феврале 1990 года. Артист Владимир Дяденистов, играющий Христа, получил специальное благословение на исполнение этой роли.

В сентябре 2012 года демонстрация спектакля Подгородинского была отменена Ростовской областной филармонией. Причиной также стали протесты православных активистов. Между тем Ростовская епархия РПЦ, так же как и Московская патриархия, на фоне начавшегося скандала выступили против запрета оперы.

В феврале 2013-го крестные ходы против демонстрации постановки проходили в Воронеже и Липецке. Тем не менее там спектакли состоялись.

В цитировавшемся выше заявлении православных утверждалось, что показы спектаклей были сорваны также в городах Белоруссии - Минске, Гомеле и Могилеве.