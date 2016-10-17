О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Culture/Theatre/m.255621.html
Также: Театр, Музыка, Регионы, Религия, Право, Культура, Россия, Общество, Политика

новость Порок-опера

В Омске из-за протеста православных сорван спектакль "Иисус Христос - суперзвезда"
17.10.2016
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
Реклама

Директор Омского государственного музыкального театра Борис Ротберг отменил намеченную на 1 ноября демонстрацию оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке петербургского театра "Рок-опера" после протестов православных активистов. Об этом сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на администрацию омского театра.

На прошлой неделе межрегиональное движение "Семья, любовь, Отечество" обратилось к городским и областным властям с требованием запретить показ спектакля. "Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" по своему сюжету является непрерывным богохульством и попиранием (так в оригинале. - Ред.) сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями? - заявили православные. - Вольная трактовка священных текстов, привнесение в сюжетные линии несовместимого с христианскими идеалами разврата вызывают стойкое отторжение и протест у любого верующего человека, независимо от конфессии".

Активисты "Семьи, любви, Отечества" напомнили, что Владимир Путин подчеркивает важность единения народа. "Иисус Христос - суперзвезда", - продолжили затем православные, - проводит четкую линию водораздела между защитой ценностей и глумлением над тем, что свято для подавляющего большинства жителей, способствует разъединению общества и вызывает противостояние различных его представителей и групп. В контексте современной геополитической и внутриполитической ситуации возникновение дополнительных очагов социальной напряженности создает угрозу для безопасности государства".

Как отмечает "Радио Балтика", впервые "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке Владимира Подгородинского был поставлен на сцене ДК им. Ленсовета в феврале 1990 года. Артист Владимир Дяденистов, играющий Христа, получил специальное благословение на исполнение этой роли.

В сентябре 2012 года демонстрация спектакля Подгородинского была отменена Ростовской областной филармонией. Причиной также стали протесты православных активистов. Между тем Ростовская епархия РПЦ, так же как и Московская патриархия, на фоне начавшегося скандала выступили против запрета оперы.

В феврале 2013-го крестные ходы против демонстрации постановки проходили в Воронеже и Липецке. Тем не менее там спектакли состоялись.

В цитировавшемся выше заявлении православных утверждалось, что показы спектаклей были сорваны также в городах Белоруссии - Минске, Гомеле и Могилеве.

Оставить комментарий Обсудить
17.10.2016

новость Новости по теме
10.07.2016 В Омске мэрия сорвала постановку спектакля по пьесе XIX века →
20.04.2015 Мединский: "Тангейзер" вернется в измененном виде →
14.04.2015 Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ извинилась за критику спектакля →
28.11.2013 Энтео пытался сорвать спектакль в МХТ →
21.11.2013 В Петербурге вандалы напали на МДТ-Театр Европы →
27.06.2013 Православный активист хочет запретить вступать в брак больше трех раз →
06.02.2013 В Липецке провели крестный ход против рок-оперы "Иисус Христос - суперстар" →
18.01.2013 Показ "Лолиты" в Петербурге отменен →
01.10.2012 Ростовская епархия выступила против запрета оперы "Иисус Христос - суперзвезда" →
28.09.2012 В Ростове отменили рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" →
Фото и Видео
25963
Play own
Правосудие в подвале
23044
Play own
Свиная голова для Табакова
22855
Play own
"Просыпайся, интеллигенция"
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
статья Фактор глупости
РЕКЛАМА
Loading...
новость Моторолу взорвали в лифте
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
новость Британия: счета RT заблокированы
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
новость Горбачев: повестка на суд в Литву
Похороны погибших во время событий у вильнюсского телецентра.1991 г. Фото Д.Борко
новость Показания на Березовского
Сергей Хаджикурбанов. Фото: svobodanews.ru
новость Усманов стал налоговым эмигрантом
Алишер Усманов. Фото с сайта Telegraph
новость За санкции и против войны
Борис Джонсон и Джон Керри. Кадр видео с youtube-канала британского МИДа
новость Приговор за гонки по Москве
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
новость Украина продлила санкции
Петр Порошенко и Александр Турчинов на совещании по поводу событий в Крыму. Фото: president.gov.ua
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Путин: Америка подслушивает
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Владимира ставят на Боровицкой
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость Токио: Вопрос островов не снят
Южные Курилы. Фотос сайта www..potrebitel.ru
новость Штурм Мосула начался
Беженцы из Мосула. Кадр Би-Би-Си
статья Плевать на весь мир!