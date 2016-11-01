О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Culture/Theatre/m.256160.html
Также: Театр, Музыка, Регионы, Религия, Право, Культура, Россия, Общество, Политика

новость Духовные сценности

В РПЦ осудили нападки на рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда"
01.11.2016
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
Реклама

Требования запретить показ рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" не соответствуют политике Московского патриархата. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает пресс-служба отдела.

"Между кощунственным и неканоническим изображением святыни - пропасть, которая незаметна только культурно близорукому человеку", - отметил представитель РПЦ, комментируя обращение жителей Тюмени к губернатору Владимиру Якушеву. Легойда напомнил, что эта рок-опера "многих привела в Церковь".

"Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях, - подчеркнул представитель РПЦ, - Безусловно, эти произведения по своей природе не могут обладать догматическим или каноническим авторитетом, они могут давать повод для споров и дискуссий, быть более или менее удачными, в конце концов, их можно принимать или нет, но нельзя запретить художнику черпать вдохновение в Священном Писании".

По словам Легойды, основанные на библейских сюжетах произведения "являют нам отблески христианской культуры".

17 октября директор Омского государственного музыкального театра Борис Ротберг отменил намеченную на 1 ноября демонстрацию оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке петербургского театра "Рок-опера" после протестов православных активистов. Межрегиональное движение "Семья, любовь, Отечество" обратилось к городским и областным властям с требованием запретить показ спектакля. "Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" по своему сюжету является непрерывным богохульством и попиранием (так в оригинале. - Ред.) сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями? - заявили православные. - Вольная трактовка священных текстов, привнесение в сюжетные линии несовместимого с христианскими идеалами разврата вызывают стойкое отторжение и протест у любого верующего человека, независимо от конфессии".

Активисты "Семьи, любви, Отечества" напомнили, что Владимир Путин подчеркивает важность единения народа. "Иисус Христос - суперзвезда", - продолжили затем православные, - проводит четкую линию водораздела между защитой ценностей и глумлением над тем, что свято для подавляющего большинства жителей, способствует разъединению общества и вызывает противостояние различных его представителей и групп. В контексте современной геополитической и внутриполитической ситуации возникновение дополнительных очагов социальной напряженности создает угрозу для безопасности государства".

Впервые "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке Владимира Подгородинского был поставлен на сцене ДК им. Ленсовета в феврале 1990 года. Артист Владимир Дяденистов, играющий Христа, получил специальное благословение на исполнение этой роли.

В сентябре 2012 года демонстрация спектакля Подгородинского была отменена Ростовской областной филармонией. Причиной также стали протесты православных активистов. Между тем Ростовская епархия РПЦ, так же как и Московская патриархия, на фоне начавшегося скандала выступили против запрета оперы.

В феврале 2013-го крестные ходы против демонстрации постановки проходили в Воронеже и Липецке. Тем не менее там спектакли состоялись.

В цитировавшемся выше заявлении православных утверждалось, что показы спектаклей были сорваны также в городах Белоруссии - Минске, Гомеле и Могилеве.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 В Омске из-за протеста православных сорван спектакль "Иисус Христос - суперзвезда" →
10.07.2016 В Омске мэрия сорвала постановку спектакля по пьесе XIX века →
20.04.2015 Мединский: "Тангейзер" вернется в измененном виде →
14.04.2015 Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ извинилась за критику спектакля →
28.11.2013 Энтео пытался сорвать спектакль в МХТ →
21.11.2013 В Петербурге вандалы напали на МДТ-Театр Европы →
27.06.2013 Православный активист хочет запретить вступать в брак больше трех раз →
06.02.2013 В Липецке провели крестный ход против рок-оперы "Иисус Христос - суперстар" →
18.01.2013 Показ "Лолиты" в Петербурге отменен →
01.10.2012 Ростовская епархия выступила против запрета оперы "Иисус Христос - суперзвезда" →
28.09.2012 В Ростове отменили рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" →
Фото и Видео
25963
Play own
Правосудие в подвале
23044
Play own
Свиная голова для Табакова
22855
Play own
"Просыпайся, интеллигенция"
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Дадина пытают на зоне
Ильдар Дадин в Замоскворецком райсуде, 03.02.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
статья На грани войны с США
статья Лубянка: скорбь и гнев. ВИДЕО
"Возвращение имен". Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Америка без ретуши
383
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Шойгу: "Кузнецов" идет по графику
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость MI5: Агрессия России растет
Глава MI5 Эндрю Паркер. Фото: blogs.spectator.co.uk
новость Прокурор собирал дань
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
новость Русский марш согласован
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
новость Матвиенко: Курилы - наши
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Совбез защитит революцию от "искажений"
Портрет Ленина в Пятигорске. Фото vidoiskatel.ru
статья Медаль за Вашингтон
новость Картину Ложкина запретили
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
новость Орел: мешок на голове Грозного
Памятник Ивану Грозному с мешком на голове. Фото: vk.com/konubri
новость Русский план для Балкан: мнения
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
новость Новые протесты в Махачкале
Митинг у мэрии Махачкалы, 31.10.2016. Фото: chernovik.net