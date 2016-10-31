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Екатеринбургская епархия РПЦ готова ходатайствовать о смягчении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому, арестованному по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, но лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться". Как передает РИА "Новости", об этом заявил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг).

Позиция епархии не изменилась, добавил епископ. Еще после первого ареста Соколовского, напомнил он, клирики заявили, что в случае "принципиальной нераскаянности" Соколовского будет принято решение "с уважением отнестись к его осознанному выбору и не предпринимать попыток насильно навязать ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую любовь, которую отвергает".

11 августа Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Видео, пояснил блогер, снято в знак протеста против развязанной российскими политиками истерии вокруг Pokémon Go — популярной американской игры для смартфонов. В частности, ловлю покемонов в церкви было предложено квалифицировать по части 2 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающей до трех лет колонии.

Блогер направился в одну из крупнейших церквей Екатеринбурга - Храм-на-Крови, построенный на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья, - и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, Соколовский удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, наложено матерное песнопение, а в финале ролика блогер заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил Соколовский, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа блогер опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; при этом донос на видео "Идеальный православный брак" силовикам подало информагентство Ура.Ру. По итогам проверки против Соколовского возбудили дело по двум эпизодам. Один квалифицирован по части 2 статьи 148 и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку; после вступления в силу "закона Яровой" - до пяти лет колонии), второй - только по части 1 статьи 282.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова на два месяца отправила блогера в СИЗО. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела Соколовского под домашний арест в квартиру одного из его адвокатов - Станислава Ильченко.

Однако в конце октября СКР потребовал ужесточить блогеру меру пресечения, и 28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич вновь отправила обвиняемого в СИЗО - до 23 января 2017 года. Слушания проходили в закрытом режиме и начались за час до объявленного срока.

В обоснование своего ходатайство следственное ведомство заявило, что Соколовский нарушил режим домашнего ареста - он впустил в квартиру адвоката свою девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения.

Как предположил другой защитник блогера, Алексей Бушмаков, ходатайство СКР и решение Хамицевич стали местью за его заявление в прокуратуру, поданное 26-го числа. Адвокат попросил провести "проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования исследования специалиста Юлии Тагильцевой", экспертное заключение которой от 22 августа стало основанием для возбуждение дела против Соколовского.

Тагильцева - доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Уральского педуниверситета, кандидат филологических наук. Свое исследование она выполнила по запросу начальника областного ЦПЭ Александра Бутакова. Как заметил адвокат Бушмаков, заключение Тагильцевой незаконно, необоснованно, а также выполнено с нарушением УПК. В частности, он указал, что эксперт вышла за пределы своей компетенции - являясь филологом, она также отвечала на вопросы, относящиеся к сфере психологии, социологии и религиоведения.

В 2014 году, также заявил Бушмаков, в издательстве Уральского педуниверситета Тагильцева выпустила ряд работ в соавторстве с замначальника областного ЦПЭ Артуром Карапетяном. Работы были выполнены на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда.