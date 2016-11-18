Реклама

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) по факту публикации в соцсети фотографии девушки, закинувшей ногу на буддийский молитвенный барабан, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Девушка объявлена в розыск.

Фотография была опубликована на странице сообщества "Новости Тувы" во "В Контакте". На ней "изображена девушка, которая закинула ногу на буддийский молитвенный барабан, расположенный на главной площади города Кызыла, тем самым осквернила ритуальное сооружение", отмечают в СКР.

"Органы предварительного следствия обращаются за помощью к населению столицы и республики для установления личности самой девушки, а также возможных очевидцев и свидетелей произошедшего события, - говорится в сообщении. - Конфиденциальность гарантируется".

В России регулярно возбуждаются дела по статье 148. В пятницу в Петербурге трое священников Апостольской православной церкви провели акцию протеста против закона об оскорблении чувств верующих ( ВИДЕО). Они стояли в одиночных пикетах на набережной канала Грибоедова с плакатами "Бог поругаем не бывает. Требуем отмены статьи 148 УК "Об оскорблении чувств верующих", "Чувства верующего оскорбить невозможно", "Чувства верующих защищает Господь, а не Уголовный кодекс".

"Я не согласен с самим фактом существования этой статьи. На мой взгляд, она прямо противоречит известному евангельскому высказыванию: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас". В этой ситуации не нужны дополнения в виде законов", - сказал участник акции, епископ АПЦ Григорий Михнов-Вайтенко.

В июне в Москве группа христиан разных конфессий провела пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете ( ВИДЕО). По мнению участников акции, доносы и уголовные дела за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа.