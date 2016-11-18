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новость Закон богопротивный

В Петербурге священники протестовали против закона об оскорблении чувств верующих
18.11.2016
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В Петербурге трое священников Апостольской православной церкви провели акцию протеста против закона об оскорблении чувств верующих, сообщает корреспондент "Граней". Они стояли в одиночных пикетах на набережной канала Грибоедова.

Священники держали плакатами "Бог поругаем не бывает. Требуем отмены статьи 148 УК "Об оскорблении чувств верующих", "Чувства верующего оскорбить невозможно", "Чувства верующих защищает Господь, а не Уголовный кодекс".

"Я не согласен с самим фактом существования этой статьи. На мой взгляд, она прямо противоречит известному евангельскому высказыванию: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас". В этой ситуации не нужны дополнения в виде законов", - приводит "Росбалт" слова участника акции, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко.

Полицейские переписали данные участников акции, но проведению ее не препятствовали. Задержаний не было.

Апостольская православная церковь - российское религиозное объединение, зарегистрированное Минюстом в 2004 году. Духовные корни АПЦ возводит к катакомбной (Истинно-православной) церкви. Основали церковь бывший архиерей Русской истинно-православной церкви Стефан (Линицкий) и священник Глеб Якунин.

Видеорепортаж Грани-ТВ:

В июне в Москве группа христиан разных конфессий провела пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете ( Видео ВИДЕО). По мнению участников акции, доносы и уголовные дела за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа.

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18.11.2016
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Пикет христиан против преследований за "оскорбление чувств верующих". Фото: Грани.Ру

Всех оскорбляющих радость

Юрий Тимофеев, 29.06.2016

Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.
Виктор Краснов. Фото: "ВКонтакте"

Борьба с богозаступниками

Дмитрий Борко, 01.03.2016

В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.

Александр Скобов. Courtesy photo

Обуздание чувств

Александр Скобов, 08.01.2015

Никакой пощады чувствам тех, кто пытается их оградить, навязывая силой свои религиозные запреты людям, их чувств не разделяющим. И я полностью поддерживаю призыв Михаила Ходорковского продемонстрировать неподчинение распоясавшимся религиозным мракобесам, публикуя карикатуры из Charlie Hebdo.

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