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В Петербурге трое священников Апостольской православной церкви провели акцию протеста против закона об оскорблении чувств верующих, сообщает корреспондент "Граней". Они стояли в одиночных пикетах на набережной канала Грибоедова.

Священники держали плакатами "Бог поругаем не бывает. Требуем отмены статьи 148 УК "Об оскорблении чувств верующих", "Чувства верующего оскорбить невозможно", "Чувства верующих защищает Господь, а не Уголовный кодекс".

"Я не согласен с самим фактом существования этой статьи. На мой взгляд, она прямо противоречит известному евангельскому высказыванию: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас". В этой ситуации не нужны дополнения в виде законов", - приводит "Росбалт" слова участника акции, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко.

Полицейские переписали данные участников акции, но проведению ее не препятствовали. Задержаний не было.

Апостольская православная церковь - российское религиозное объединение, зарегистрированное Минюстом в 2004 году. Духовные корни АПЦ возводит к катакомбной (Истинно-православной) церкви. Основали церковь бывший архиерей Русской истинно-православной церкви Стефан (Линицкий) и священник Глеб Якунин.

Видеорепортаж Грани-ТВ:

В июне в Москве группа христиан разных конфессий провела пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете ( ВИДЕО). По мнению участников акции, доносы и уголовные дела за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа.