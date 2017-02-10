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Конституционный суд постановил пересмотреть уголовное дело в отношении политзека Ильдара Дадина, передает Интерфакс. "Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру", - говорится в постановлении суда. Решение связано с тем, что на момент рассмотрения уголовного дела Дадина, решения по его административным правонарушениям не вступили в силу.

Также КС предложил законодателям внести изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетирования. "Выявленный КС конституционно-правовой смысл положения статьи 212.1 УК является обязательным для правоприменителей, законодателю предложено внести в статью соответствующие изменения", - зачитал постановление председатель КС Валерий Зорькин.

По мнению судей, акция, за которую можно попасть под уголовную ответственность, должна быть не просто несогласованна с властями, а создавать угрозы нарушения общественного порядка, жизни людей или порчи их имущества. Другая трактовка нарушила бы конституционные права граждан, указал КС.

"Введение уголовной ответственности за нарушения на митингах допустимо, если оно эквивалентно характеру и степени общественной опасности", - цитирует Зорькина РБК. Председатель КС сослался на несколько постановлений Страсбургского суда, который неоднократно указывал, что страны должны защищать права граждан на свободу мирных собраний, а власти не должны устанавливать чрезмерный контроль за мирными акциями.

При этом Зорькин подчеркнул, что право граждан на мирные собрания не обладает абсолютным характером и может быть ограничено для достижения общественной безопасности. Поэтому криминализация отдельных "противоправных посягательств" вполне допустима, если старые механизмы оказались бесполезны, считает глава КС. При этом он подчеркнул, что ответственность не может наступать за участие пусть и не в согласованной, но мирной акции.

В целом КС признал допустимой уголовную ответственность за нарушение правил проведения митингов, посчитав ее конституционной. Кроме того, суд решил, что уголовная ответственность за нарушения проведения митингов не дублирует административную.

"Уголовная ответственность за нарушение порядка организации либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования может быть признана отвечающей требованиям Конституции, только если она необходима для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей и адекватна общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, признаки которого ясно и четко определены в уголовном законе, исключающем повторное привлечение к уголовной ответственности и осуждению лица за одно и то же преступление", - говорится в решении КС.

В ходе предыдущего заседания, которое прошло 24 января, представитель Генпрокуратуры Татьяна Васильева заявила, что у надзорного ведомства действительно есть претензии к формулировкам статьи 212.1. Однако она подчеркнула, что в целом статья не противоречит законодательству.

На заседании также выступили представители президента в КС Михаил Кротов, правительства - Михаил Барщевский, Минюста - Марина Мельникова. Все они также заявили о конституционности "митинговой" статьи, хотя и указали на необходимость уточнения некоторых положений.

Представитель уполномоченного по правам человека Иван Соловьев отметил, что "опасность личности субъекта с каждым новым нарушением возрастает". Сославшись на мнение неназванных экспертов, он также назвал статью соответствующей Конституции.

КС рассмотрел жалобу без участия политзека, так как, по словам Зорькина, Дадин оспаривал саму статью, а не конкретный случай ее применения к нему. Также суд решил не привлекать политзека к участию в слушаниях по видеосвязи, так как "зал для этого не приспособлен"

6 февраля депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов предложили исключить статью 212.1 из Уголовного кодекса. "Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП. В статье 50 Конституции содержится запрет повторного наказания за один проступок: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", - подчеркнули авторы поправок.

По мнению депутатов, "авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий".

"Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указали авторы документа.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.