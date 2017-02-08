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Также: Право, Политзеки, Тюрьма, Пытки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Игорь Каляпин

новость Прокуратура признала законным отказ в возбуждении дела по жалобам Дадина

08.02.2017
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
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Прокуратура Карелии признала законным и обоснованным отказ регионального СКР возбуждать дело по жалобам политзаключенного Ильдара Дадина. Об этом заявил первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков в ходе выездного заседания Совета по правам человека в Петрозаводске, сообщает Интерфакс.

"Решение признано законным и обоснованным", - сказал Гусаков, отвечая на соответствующий вопрос члена СПЧ Игоря Каляпина.

28 ноября заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ведомстве не нашли подтверждений применения пыток к Дадину и другим заключенным карельской ИК-7. "По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли, - сказал Максименко. - Все материалы служебной проверки переданы в следственные органы, осталось только дождаться принятия процессуального решения".

1 декабря пресс-служба карельского управления СКР сообщила о результатах проверки заявлений Дадина о пытках. Следователи пришли к выводу, что все телесные повреждения образовались у политзаключенного вследствие "правомерного применения к нему физической силы и специальных средств" сотрудниками ИК-7.

"Утверждения осужденного о том, что в ШИЗО он подвергался избиениям со стороны начальника колонии и других сотрудников, в том числе подвешивался на наручниках, также не нашли своего подтверждения. К осужденному применялась физическая сила и специальные средства - наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором", - говорилось в сообщении.

Также в СКР "не нашли подтверждений" заявлению Дадина, что ему подбросили бритвенные лезвия во время обыска по прибытию в колонию. Слова политзаключенного " опровергаются собранными материалами, в том числе видеозаписью, которая проводилась в ходе досмотра", отметили в пресс-службе.

"Таким образом, в ходе проведенной доследственной проверки сообщение о совершении руководством и сотрудниками исправительного учреждения ФКУ ИК-7 каких-либо преступлений в отношении осужденного не подтвердилось", - - заявили в СКР.

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08.02.2017

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