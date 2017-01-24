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Также: Право, Акции протеста, Политзеки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Генпрокуратура нашла противоречия в статье УК о нарушениях на митингах

24.01.2017
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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статья Статья

Последнее слово Ильдара Дадина

Рассмотрев жалобу на приговор Ильдару Дадину, Мосгорсуд снизил срок наказания с трех до двух с половиной лет. Дадин осужден по статье 212.1 УК за одиночные пикеты. Мы публикуем полный текст его выступления по видеосвязи.

01.04.2016
статья Статья

Вызов брошен

Первый приговор по уголовной статье одиночному пикетчику - новый этап репрессий. Чем ответит гражданское общество? Как добиться отмены антиправовой статьи 212.1 УК и освобождения узника совести Ильдара Дадина? На круглом столе в Сахаровском центре правозащитники и активисты высказались за международную кампанию и решительные протестные акции - реализацию конституционных прав явочным порядком. ВИДЕО.

Дмитрий Борко
16.12.2015

Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного университета нашли противоречия в статье 212.1 УК о неоднократных нарушениях на митингах. Как пишет "Коммерсант", об этом говорится в отзывах на жалобу в Конституционный суд Ильдара Дадина, первого россиянина, осужденного по этой статье.

Отзывы замгенпрокурора Владимира Малиновского и экспертов ДВФУ - завкафедрой уголовного права Александра Коробеева, доцентов Александра Мальцева и Алексея Ширшова - во многом совпадают с аргументами, содержащимися в жалобе.

Замгенпрокурора Владимир Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений". По его мнению, совершенное повторно деяние вряд ли "становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением".

Малиновский также отметил, что примечание к статье 212.1 не вполне соответствует требованиям определенности правового регулирования. "Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности ("более двух раз"), как условия наступления уголовной", - добавил замгенпрокурора. Для устранения этих проблем нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство, считает он.

В заключении ДВФУ отмечается, что криминализация неоднократного нарушения установленного порядка проведения митингов или других подобных акций, как она описано в ст. 212.1 УК, необоснованна. В отзыве отмечается, что "отсутствуют два важнейших критерия криминализации - необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям".

В исследовании ДВФУ подчеркивается, что "один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную". Следовательно, статья 212.1 противоречит принципу non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление), установленному Конституцией. Что касается справедливости наказания, то статья по своим санкциям соответствует, например, некоторым видам убийств.

В заключении говорится, что как сама уголовная ответственность, так и отнесение этого нарушения к преступлениям средней тяжести "не является обоснованным, поскольку явно несоразмерно характеру и степени общественной опасности допущенного нарушения закона". При этом примечание к статье "не отвечает требованиям определенности, ясности и непротиворечивости правового регулирования" и "допускает произвольное и необоснованное применение права, бесконечно расширяя усмотрение правоприменителя".

Во вторник Конституционный суд проведет публичные слушания по жалобе Ильдара Дадина. На заседании будет представлено ходатайство о личном участии политзека в слушаниях.

В декабре КС со второго раза принял к рассмотрению жалобу, поданную Дадиным и его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером. В жалобе указывается, что "митинговая" статья УК противоречит множеству положений Конституции, в частности о правах на свободу собраний и свободу выражения мнений, а также о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия.

Первый раз Дадин и его адвокаты пытались обжаловать статью 212.1 в КС в конце 2015 года, во время судебного процесса по делу активиста. Однако тогда бумага была отклонена по формальным основаниям.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.

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24.01.2017
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Фото: Грани.Ру

Постой и посиди

21.01.2015

Новая "митинговая" статья УК заработала: первым фигурантом стал 75-летний Владимир Ионов, через несколько дней на допрос по уголовному делу привезли Марка Гальперина. Обоим грозит до пяти лет колонии за одиночные пикеты. Что ждет тех, кто не готов отказаться от базовых гражданских прав? Чего добивается власть, криминализуя мирный протест? Мнения активистов.


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