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статья Голос крови

20.12.2016
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87959
Убийство посла Карлова. Кадр видеозаписи

Убийство российского посла в Анкаре - месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.

Андрей Мальгин
Андрей Мальгин, журналист, писатель
Может, теперь кто-нибудь поймет, что после Алеппо у России появились в качестве врагов 1,5 миллиарда суннитов. Это вам не Крым отжать.

https://twitter.com/andrey_malgin/status/810909529340780544

Григорий Явлинский. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Григорий Явлинский, лидер партии "Яблоко"
Спасая режим Асада и пытаясь вызвать из прошлого века дух великодержавного советско-американского противостояния, российское руководство втянуло страну в масштабный конфликт, который генерирует нестабильность для всех его участников далеко за пределами зоны боевых действий. Россия противопоставила себя не только сирийским противникам Асада, но и всему суннитскому миру, к которому принадлежит большинство как турецких, так и российских мусульман.

https://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko/posts/1260015860758235

Александр Скобов, историк, публицист
Все говорят, что Андрей Геннадиевич Карлов был мягким, добрым, интеллигентным человеком, сделавшим всё для урегулирования российско-турецких отношений. Да и вообще убийство посла - событие не только прискорбное (как и любое убийство), но чреватое непредсказуемой и малоконтролируемой эскалацией международных конфликтов. Вот только негодования у меня это убийство не вызывает. В подоплеке негодования негодующих нет ничего, кроме стремления к тому, чтобы «мы» могли бомбить больницы в Алеппо и чтобы «нам» за это ничего не было. Так не бывает. Если вы бомбите больницы в Алеппо, обязательно появятся люди, желающие убить вашего посла. И их будет достаточно много для того, чтобы у кого-то это таки получилось.

Это и есть та самая непредсказуемая и неконтролируемая эскалация международной напряженности, которая является прямым следствием последовательных усилий Кремля, направленных на разрушение мирового порядка.

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/1292187227509154

Владимир Милов. Фото с официального сайта www.milov.info
Владимир Милов, политик
Шокирующее убийство российского посла в Анкаре. Убийство безоружного человека со спины - это ничем не отличается от убийств женщин и детей бомбардировками в Алеппо. Ничем. По уровню бесчеловечности эти действия эквивалентны.

Молодой турецкий радикал не поехал в Алеппо воевать за "женщин и детей", а предпочел выстрелить в спину неохраняемому безоружному мужчине. Вот такой вот Аллаху акбар. Отвратительно.

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1302980576440281

Александр Баунов
Александр Баунов, глава московского Центра Карнеги
Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете... Это если война с вашей страной. А если кто-то где-то, как кому-то кажется, помогает неправильной стороне в чужом гражданском конфликте, это вообще не обсуждается.

Что касается последствий, то это не новый удар в спину. Удар в спину, как мы выяснили, это государственный поступок, например, действующего офицера ВВС. А тут больше похоже на то, что случилось с самолетом в Египте. Не смогли обеспечить безопасность. Убийство без умысла, общая разделенная драма.

И наказание будет соответствующим. В межгосударственных отношениях никаких изменений, только солидарность. И одновременно рекомендации меньше ездить туда и меньше пускать из Турции в Россию: мало ли кто приедет.

Ясно, что всякий, кто рассматривает убийство посла как законную форму гражданского активизма, находится за границей цивилизации и давно променял тогу на шкуру, даже если шкура кажется признаком свободы и независимости - а многим в разные времена казалась.

https://www.facebook.com/alexander.baunov/posts/1490836464263323

Павел Шехтман, политбеженец
Чувак начинал с того, что представлял страну, убивавшую афганцев, затем представлял страну, убивавшую чеченцев, грузин, украинцев... но получил за убийства сирийцев.

https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/1292119490846921

Евгений Ихлов. Фото с сайта og.ru
Евгений Ихлов, историк, публицист
Эрэфии сказочно выгодно убийство посла. Почти так же, как Гитлеру было выгодно убийство Эрнста фом Рата в Париже в ноябре 1938 года Гершелем Гриншпаном... Дело в том, что Турция "опять провинилась". Как в прошлом ноябре, сбив российский бомбардировщик.

...Самое главное ведь в том, что для того чтобы мстить за бойню в Алеппо, совсем не надо быть исламским радикалом. Москва еще не поняла, до какой степени она стала выглядеть извергом.

А выгода для Москвы проста: довольно серьезно "кидая" Анкару по вопросу о выходе осажденных из Алеппо (Эрдоган же объявил себя "покровителем" защитников и жителей "Сирийского Ленинграда"), она теперь - сама жертва. Да еще накануне важнейших переговоров в треугольнике Москва-Тегеран-Анкара о судьбах Сирии.

https://www.facebook.com/ihlov.evgenij/posts/1535851996429953

Алексей Венедиктов. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"
Сегодняшний теракт... резко ослабляет позицию Турции и коалиции, в которую входит Турция. Турки сейчас выглядят виноватыми, и их уступки должны быть больше. И я абсолютно уверен, что на этих переговорах (российско-иранско-турецких. - Ред.) - политика циничная штука - иранцы и российские министры будут поджимать Турцию... Все-таки за безопасность дипломатов в стране пребывания отвечает страна пребывания.

http://echo.msk.ru/programs/beseda/1895034-echo/

Виталий Портников, украинский журналист
Заметим, что в Турции, расколотой на сторонников и противников Эрдогана, произошел единичный террористический акт, направленный против представителя России. И это скорее говорит о выдержке турецкого общества и эффективности турецких спецслужб. Именно поэтому убийство посла России в Турции не будет иметь никаких политических последствий.

Думать нужно не о политике. Думать нужно об отчаянии. Кошмар войны в Чечне породил целую серию террористических актов, участники которых хотели напомнить о том, что произошло - и отомстить России в лице ее граждан. Сирия, Алеппо - куда более масштабные события.

Поэтому я рискну назвать убийство посла России в Турции началом эпохи большого террора, направленного против граждан Российской Федерации - как чиновников и дипломатов, так и обычных обывателей.

http://ru.espreso.tv/article/2016/12/19/terror_otchayanyya_chto_oznachaet_ubyystvo_posla_rossyy_v_turcyy

Марат Гельман. Фото из архива Дмитрия Борко/Грани.Ру
Марат Гельман
Не надо постить слова - что убийца говорил. Он ведь для того и убил, чтобы как можно больше человек услышало.

Во всех методиках про медиа и терроризм - не давать террористам эфир. Иначе, увеличивая эффективность убийств, мы провоцируем новые.

https://www.facebook.com/marat.guelman.9/posts/1408375589173838

Владимир Варфоломеев. Фото с сайта "Эха Москвы"
Владимир Варфоломеев, заместитель главного редактора "Эха Москвы"
О да. Лучше находиться в благостном неведении и считать, что преступление было совершено из-за разногласий в оценках качества представленных на выставке экспонатов.

http://tinyurl.com/zmqfe35

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20.12.2016
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Виталий Портников

В бездушной атмосфере

Виталий Портников, 16.12.2016

Я далек от намерения объявить Париж всемирной столицей цинизма - нет, это бездушие ровным слоем размазано по всему Западу. Начиналось все, кстати, именно с миролюбия в Сирии, с нежелания ссориться с Россией, срывать ядерную сделку с Ираном. В результате бесполетной зоны над Сирией так и не возникло - и в небе многострадальной страны летают стервятники, убивающие людей.

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