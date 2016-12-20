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Убийство посла Карлова. Кадр видеозаписи
Убийство российского посла в Анкаре - месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.
https://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko/posts/1260015860758235
Это и есть та самая непредсказуемая и неконтролируемая эскалация международной напряженности, которая является прямым следствием последовательных усилий Кремля, направленных на разрушение мирового порядка.
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/1292187227509154
Молодой турецкий радикал не поехал в Алеппо воевать за "женщин и детей", а предпочел выстрелить в спину неохраняемому безоружному мужчине. Вот такой вот Аллаху акбар. Отвратительно.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1302980576440281
Что касается последствий, то это не новый удар в спину. Удар в спину, как мы выяснили, это государственный поступок, например, действующего офицера ВВС. А тут больше похоже на то, что случилось с самолетом в Египте. Не смогли обеспечить безопасность. Убийство без умысла, общая разделенная драма.
И наказание будет соответствующим. В межгосударственных отношениях никаких изменений, только солидарность. И одновременно рекомендации меньше ездить туда и меньше пускать из Турции в Россию: мало ли кто приедет.
Ясно, что всякий, кто рассматривает убийство посла как законную форму гражданского активизма, находится за границей цивилизации и давно променял тогу на шкуру, даже если шкура кажется признаком свободы и независимости - а многим в разные времена казалась.
https://www.facebook.com/alexander.baunov/posts/1490836464263323
https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/1292119490846921
...Самое главное ведь в том, что для того чтобы мстить за бойню в Алеппо, совсем не надо быть исламским радикалом. Москва еще не поняла, до какой степени она стала выглядеть извергом.
А выгода для Москвы проста: довольно серьезно "кидая" Анкару по вопросу о выходе осажденных из Алеппо (Эрдоган же объявил себя "покровителем" защитников и жителей "Сирийского Ленинграда"), она теперь - сама жертва. Да еще накануне важнейших переговоров в треугольнике Москва-Тегеран-Анкара о судьбах Сирии.
https://www.facebook.com/ihlov.evgenij/posts/1535851996429953
Думать нужно не о политике. Думать нужно об отчаянии. Кошмар войны в Чечне породил целую серию террористических актов, участники которых хотели напомнить о том, что произошло - и отомстить России в лице ее граждан. Сирия, Алеппо - куда более масштабные события.
Поэтому я рискну назвать убийство посла России в Турции началом эпохи большого террора, направленного против граждан Российской Федерации - как чиновников и дипломатов, так и обычных обывателей.
http://ru.espreso.tv/article/2016/12/19/terror_otchayanyya_chto_oznachaet_ubyystvo_posla_rossyy_v_turcyy
Во всех методиках про медиа и терроризм - не давать террористам эфир. Иначе, увеличивая эффективность убийств, мы провоцируем новые.
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/posts/1408375589173838
Я далек от намерения объявить Париж всемирной столицей цинизма - нет, это бездушие ровным слоем размазано по всему Западу. Начиналось все, кстати, именно с миролюбия в Сирии, с нежелания ссориться с Россией, срывать ядерную сделку с Ираном. В результате бесполетной зоны над Сирией так и не возникло - и в небе многострадальной страны летают стервятники, убивающие людей.