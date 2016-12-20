Все говорят, что Андрей Геннадиевич Карлов был мягким, добрым, интеллигентным человеком, сделавшим всё для урегулирования российско-турецких отношений. Да и вообще убийство посла - событие не только прискорбное (как и любое убийство), но чреватое непредсказуемой и малоконтролируемой эскалацией международных конфликтов. Вот только негодования у меня это убийство не вызывает. В подоплеке негодования негодующих нет ничего, кроме стремления к тому, чтобы «мы» могли бомбить больницы в Алеппо и чтобы «нам» за это ничего не было. Так не бывает. Если вы бомбите больницы в Алеппо, обязательно появятся люди, желающие убить вашего посла. И их будет достаточно много для того, чтобы у кого-то это таки получилось.

Это и есть та самая непредсказуемая и неконтролируемая эскалация международной напряженности, которая является прямым следствием последовательных усилий Кремля, направленных на разрушение мирового порядка.

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/1292187227509154