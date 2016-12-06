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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения между Турцией и Россией по реализации проекта газопровода "Турецкий поток". Таким образом, закон, опубликованный в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, вступил в силу.

Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым напомнил о ратификации соглашения парламентом. "Как вы знаете, на прошлой неделе наш парламент на генассамблее ратифицировал соглашение о реализации проекта "Турецкий поток". Теперь мы ждем, что Государственная дума сделает то же самое", - сказал он.

Об идее прокладки "Турецкого потока" президент Владимир Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможна из-за позиции Евросоюза. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта.