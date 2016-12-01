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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным пояснил свои слова о свержении сирийского президента Башара Асада. Как передает Интерфакс, об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента с Эрдоганом, и эта тема затрагивалась. Он (Эрдоган. - Ред.) дал соответствующие объяснения", - сказал Ушаков. При этом он не уточнил, что именно сказал турецкий лидер, отказавшись от дальнейших комментариев.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Эрдогана стали "новостью" для Москвы и требуют разъяснений. "Это очень серьезное заявление. Заявление, которое, в целом, диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей, это очень важно помнить", - сказал Песков.

При этом он отметил, что пока рано говорить о возможном влиянии слов Эрдогана на российско-турецкие отношения.

Во вторник Эрдоган заявил, что Турция вступила в сирийскую войну, чтобы свергнуть диктатора Башара Асада. "Мы не претендуем на земли Сирии, - сказал турецкий лидер. - Наша задача - отдать эти земли их настоящим хозяевам. Иными словами, мы за установление справедливости. Мы вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который ведет государственный террор".

По словам Эрдогана, всего в Сирии погибли около 1 миллиона человек. "Где ООН? - заметил президент Турции. - Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы были терпеливы, но в итоге терпению пришел конец, и нам пришлось вмешаться в войну на стороне Свободной сирийской армии".