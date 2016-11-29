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Турция вступила в сирийскую войну, чтобы свергнуть диктатора Башара Асада. Как сообщает Hürriyet Daily News, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не претендуем на земли Сирии, - передает издание слова турецкого лидера. - Наша задача - отдать эти земли их настоящим хозяевам. Иными словами, мы за установление справедливости. Мы вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который ведет государственный террор".

По словам Эрдогана, всего в Сирии погибли около 1 миллиона человек. "Где ООН? - заметил президент Турции. - Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы были терпеливы, но в итоге терпению пришел конец, и нам пришлось вмешаться в войну на стороне Свободной сирийской армии".

Масштабная военная операция "Щит Евфрата" началась 24 августа. Турецкие войска вошли на территорию соседней страны и атаковали силы "Исламского государства" у приграничного города Джараблус. В Анкаре прямо заявляли, что намерены помочь умеренной сирийской оппозиции в борьбе с ИГ.

В начале сентября Турция расширила зону операции на севере Сирии. Через несколько дней в Анкаре объявили, что 91-километровый участок границы между двумя странами очищен от боевиков "всех террористических организаций". Общая протяженность турецко-сирийской границы превышает 800 километров.

Свободная сирийская армия, объединяющая силы светской оппозиции Асаду, поддерживается коалицией во главе с США. Одной из участниц коалиции является Турция; с ее военно-воздушной базы Инджирлик союзники совершают вылеты для бомбежки объектов ИГ.