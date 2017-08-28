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новость Компания Трампа планировала построить в Москве небоскреб

28.08.2017
Феликс Сатер. Фото: washingtonexaminer.com
Феликс Сатер. Фото: washingtonexaminer.com
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Корпорация Дональда Трампа перед президентскими выборами обсуждала постройку небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с условиями сделки и деловой перепиской Trump Organization.

Переговоры по проекту, говорится в публикации, начались в сентябре 2015 года. Инвестором выступал давний партнер Трампа - девелопер Феликс Сатер, иммигрант из СССР. Он предлагал Трампу приехать в Москву для презентации проекта. По словам Сатера, он мог сделать так, чтобы президент Владимир Путин "наговорил массу хорошего" о Трампе.

В ноябре 2015 года Сатер писал руководителям Trump Organization, что вскоре они будут праздновать успех одного из крупнейших девелоперских проектов и победу Трампа на выборах. "Прикиньте, двое парней из Бруклина скоро выберут президента", - цитирует газета в пересказе письмо Сатера исполнительному вице-президенту Trump Organization Майклу Коэну.

При этом неясно, отмечает газета, участвовал ли сам Трамп в переговорах или же отстранился от них.

Инвесторы и Trump Organization подписали письмо о намерении совершить сделку, однако им не удалось найти подходящий земельный участок в российской столице и получить разрешение на застройку. В итоге в конце января 2016 года от проекта отказались.

Компания Сатера The Bayrock Group еще в 2005 году заключила с Trump Organizaton сделку на постройку небоскреба в Москве. Однако тогда контракт не был выполнен. В 2008 году эта сделка стала предметом разбирательства в суде, и Сатер пообещал Трампу представить некие "свежие новости" по проекту.

При этом офис The Bayrock Group находился в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, а в 2010 году компания Трампа позволила застройщику пользоваться визиткой, на которой он был представлен как советник будущего президента. Также Сатер заявлял в суде по поводу строительства, что по поручению Трампа сопровождал его детей в Москву.

Сам Трамп многократно отрицал наличие у него бизнес-интересов в России.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.08.2017
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Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
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