При этом офис The Bayrock Group находился в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, а в 2010 году компания Трампа позволила застройщику пользоваться визиткой, на которой он был представлен как советник будущего президента. Также Сатер заявлял в суде по поводу строительства, что по поручению Трампа сопровождал его детей в Москву.

Компания Сатера The Bayrock Group еще в 2005 году заключила с Trump Organizaton сделку на постройку небоскреба в Москве. Однако тогда контракт не был выполнен. В 2008 году эта сделка стала предметом разбирательства в суде, и Сатер пообещал Трампу представить некие "свежие новости" по проекту.

Корпорация Дональда Трампа перед президентскими выборами обсуждала постройку небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с условиями сделки и деловой перепиской Trump Organization.