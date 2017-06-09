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Президент США Дональд Трамп готов под присягой дать показания о своих разговорах с директором ФБР Джеймсом Коми. Как передает CNN, на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Трамп прокомментировал выступление Коми в Сенате. "Сто процентов", - ответил президент на вопрос журналиста, готов ли он дать показания под присягой.

Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование в отношении бывшего президентского советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Президент также отрицает, что просил директора ФБР проявить лояльность. Однако, добавил Трамп, если бы такая просьба прозвучала, "в этом не было бы ничего плохого".

Трамп дважды отказался ответить на вопрос, существуют ли записи его разговоров с Коми в Белом Доме. "Я скажу об этом когда-нибудь в ближайшем будущем", - заявил он.

При этом Трамп назвал Коми "источником утечек" и сказал, что президентская команда "очень довольна" после выступления Коми в Сенате. Ранее в пятницу Трамп разместил твит аналогичного содержания.

На существование записей разговоров с Коми Трамп первый раз намекнул 12 мая, написав в своем твиттере: "Джеймсу Коми лучше надеяться, что не существует записей наших разговоров, прежде чем он заговорит с прессой". После этого сразу несколько сенаторов призвали Трампа опубликовать записи.

Выступая в комитете по разведке Сената в четверг, Коми заявил, что у него нет сомнений в российском вмешательстве в избирательный процесс США, причем это вмешательство было санкционировано высшим руководством России. Коми также признался, что сам организовал утечку в СМИ деталей своих бесед с президентом, чтобы добиться расследования действий России и после своей отставки. Кроме того, бывший глава спецслужбы еще раз публично подтвердил, что ФБР не ведет отдельного расследования против Трампа.

В своих письменных показаниях Сенату Коми заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. По словам Коми, президент убеждал его свернуть расследование против Флинна 14 февраля, на следующий день после отставки советника. Трамп сказал тогда, что Флинн "не сделал ничего плохого", а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса. Трамп назвал Флинна "хорошим парнем" и несколько раз попросил Коми "отпустить его". Коми, однако, не согласился это сделать.

На другой встрече с Трампом, которая произошла 27 января за обедом в Белом Доме, президент, по словам Коми, сказал ему, что "ожидает лояльности" от главы спецслужбы. Коми отмечает, что это обеспокоило его, так как ФБР должна быть независимой от Белого Дома.

10 мая Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на расследование связей команды Трампа с Россией.