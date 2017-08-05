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Следователи из команды спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию Роберта Мюллера запросили в Белом Доме документы, связанные с бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

"Хотя это не формальная повестка в суд, запрос стал первой известной просьбой команды Мюллера к Белому Дому о передаче документов", - отмечает издание.

Следователей в первую очередь интересует возможные связи Флинна с турецким правительством во время президентской кампании. В команде Мюллера хотят узнать детали сделок Флинна с турецко-американскими бизнесменами, которые работали с ним в 2016 году и с его консалтинговой фирмой the Flynn Intel Group. Компания получила 530 тысяч долларов за дискредитацию проживающего в штате Пенсильвания исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки путча 15 июля 2016 года.

Само получение денег от иностранного правительства не является незаконным. Однако нерегистрация в качестве иностранного агента, а также попытки скрыть источники получения средств путем перевода их через частные компании могут привести к уголовным обвинениям, подчеркивает издание.

Кроме того, следователей интересует выступление Флинна для российских компаний в 2015 году, за что ему заплатили более 65 тысяч долларов, а также возможные связи компаний экс-советника с японским правительством.

13 февраля Флинн, работавший в должности советника президента меньше месяца, ушел в отставку. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майкла Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась". Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.

В марте стало известно о связях Флинна с турецкими властями. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер тогда заявил, что Трамп не знал о работе Флинна в интересах Турции. При этом Спайсер отметил, что лоббистская деятельность Флинна была его личным делом, касающимся бизнеса. Решение о регистрации в качестве иностранного агента зависело только от него. В свою очередь Пенс заявил, что информация о лоббистской деятельности Флинна подтверждает, что его отставка была верным шагом.

7 июля уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми в своих письменных показаниях Сенату заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против Флинна. Президент сказал, что экс-советник "не сделал ничего плохого", а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение Пенса. Трамп назвал Флинна "хорошим парнем" и несколько раз попросил Коми "отпустить его". Коми, однако, не согласился это сделать.