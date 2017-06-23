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Также: США, Российско-американские отношения, Политика, Мир | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп: У меня нет записей разговоров с Коми

23.06.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аудиозаписей разговоров с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом он написал в твиттере. "Не знаю, есть ли вообще записи моих разговоров с Джеймсом Коми, но я их не делал, и у меня точно нет таких записей", - отметил Трамп.

Позже в четверг Трамп заявил, что не вмешивался в расследование ФБР по поводу российского влияния на президентские выборы 2016 года. "Послушайте, не было никакого влияния, никакого сговора", - цитирует Reuters фрагменты интервью Трампа телеканалу Fox News, которое выйдет в эфир в пятницу.

Трамп также выразил озабоченность "близкими дружескими отношениями" Коми и спецпрокурора по делу о российском вмешательстве в выборы Роберта Мюллера. "Они с Мюллером очень близкие друзья", - отметил президент.

9 июня Трамп заявил, что готов под присягой дать показания о разговорах с экс-главой ФБР. Тогда американский президент не отвечать на вопрос, существуют ли записи разговоров, сказав, что скажет об этом "в ближайшем будущем".

На существование записей разговоров с Коми Трамп первый раз намекнул 12 мая, написав в своем твиттере: "Джеймсу Коми лучше надеяться, что не существует записей наших разговоров, прежде чем он заговорит с прессой". После этого сразу несколько сенаторов призвали Трампа опубликовать записи.

Выступая в комитете по разведке Сената 8 июня, Коми заявил, что у него нет сомнений в российском вмешательстве в избирательный процесс США, причем это вмешательство было санкционировано высшим руководством России. Коми также признался, что сам организовал утечку в СМИ деталей своих бесед с президентом, чтобы добиться расследования действий России и после своей отставки. Кроме того, бывший глава спецслужбы еще раз публично подтвердил, что ФБР не ведет отдельного расследования против Трампа.

В своих письменных показаниях Сенату Коми заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. По словам Коми, президент убеждал его свернуть расследование против Флинна 14 февраля, на следующий день после отставки советника. Трамп сказал тогда, что Флинн "не сделал ничего плохого", а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса. Трамп назвал Флинна "хорошим парнем" и несколько раз попросил Коми "отпустить его". Коми, однако, не согласился это сделать.

На другой встрече с Трампом, которая произошла 27 января за обедом в Белом Доме, президент, по словам Коми, сказал ему, что "ожидает лояльности" от главы спецслужбы. Коми отмечает, что это обеспокоило его, так как ФБР должна быть независимой от Белого Дома.

10 мая Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на расследование связей команды Трампа с Россией.

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23.06.2017
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Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
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